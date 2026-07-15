Medikai suklydo, o vyras pusmetį kentė skausmą: galiausiai įvyko „sprogimas“ žemiau juosmens

Kas yra analinė įplėša?
Analinė įplėša – smulkus odos įtrūkimas išangėje, sukeliantis skausmą, kai žmogus tuštinasi.
25 metų amžiaus vyras tvirtina, kad pusmetį kentė nemalonų diskomfortą, bet abscesas ant kairiojo sėdmens liko medikų nepastebėtas.
„Sveikatos kodas“. Prostatos vėžys
Storosios žarnos priežiūros specialistai nurodo, kad sėdmenų abscesas yra skausmingas, pūlių pripildytas guzelis, kuris atsiranda dėl bakterinės infekcijos.
Jis gali išsivystyti ant sėdmenų odos, aplink išangę arba tarp sėdmenų esančioje raukšlėje, todėl sėdėjimas, vaikščiojimas ar tuštinimasis dažnai pasidaro ypač skausmingi.
Susiję straipsniai
Sėdmenų abscesą gali paskatinti užsikimšusios analinės liaukos, užteršti plaukų folikulai, prasta higiena, ilgas sėdėjimas, įaugę plaukai, Krono liga, rūkymas, nutukimas ar susilpnėjęs imunitetas.
Sėdmenų absceso simptomai
– Skausmingas, patinęs, raudonas guzelis, pilnas pūlių;
– Jautrumas ir diskomfortas;
– Pūliai arba išskyros iš išangės;
– Kraujavimas iš išangės;
– Skausmingas tuštinimasis arba vidurių užkietėjimas;
– Sudirgusi oda aplink išangę.
Kada pasirodyti medikams?
Specialistai sako, kad turėtumėte kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų:
– Skausmas ir diskomfortas sėdmenyje;
– Kraujavimas iš išangės;
– Karščiavimas ir šaltkrėtis (gali rodyti infekciją);
– Gumbelis tiesiosios žarnos srityje.
Sėdmenų absceso gydymas reikalauja medicininės intervencijos. Sėdmenų abscesai paprastai pašalinami paprastu pjūviu ir drenažo procedūra.
Kančios mėnesiai
Owenas pabrėžė, kad ne kartą lankėsi pas greitosios pagalbos skyriuje, tačiau negavo teisingos diagnozės.
„Galiausiai mano kairiajame sėdmens skruoste sprogo abscesas, dėl kurio reikėjo operacijos. Sveikdamas pasidalijau savo istorija „TikTok“ tinkle ir sulaukiau didžiulės paramos. Keletas žmonių pasiūlė prisijungti prie „GoFundMe“ platformos, kad būtų galimybė padengti mano sąskaitas, kol sveikstu“, – aiškino Owenas.
„Po mėnesių kančios, streso ir skausmo pagaliau man buvo atlikta operacija ir, kol sveikstu, bandau sudurti galą su galu. Nebuvo lengva, bet darau viską, ką galiu, kad įžvelgčiau teigiamų dalykų. Tik noriu vėl gyventi normaliai, vykti atostogauti, pamatyti pasaulį ir atversti naują savo gyvenimo skyrių“, – pridūrė vyras.
Parengta pagal „Lad bible“ inf.
pūlinysskausmaskraujavimas
Rodyti daugiau žymių