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PSO: Ebolos virusas KDR plinta greičiau nei bet kurio buvusio protrūkio metu

2026 m. liepos 16 d. 20:59
Pasaulio sveikatos organizacija ketvirtadienį įspėjo, kad Ebolos virusas Kongo Demokratinėje Respublikoje plinta sparčiau nei bet kurio pirmiau buvusio šio mirtino viruso protrūkio metu.
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Nuo to laiko, kai prieš du mėnesius buvo paskelbtas protrūkis, Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtinta daugiau nei 2 tūkst. susirgimo atvejų, įskaitant 796 mirties atvejus, todėl šis protrūkis „šiuo metu yra trečias pagal dydį užregistruotas Ebolos protrūkis“, žurnalistams sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Palyginimui jis atkreipė dėmesį, kad per didelio masto Ebolos protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje 2018–2020 m. „patvirtintų atvejų skaičius 2 tūkst. pasiekė tik po daugiau nei 10 mėnesių“, ir įspėjo, kad virusas plinta greičiau nei bet kada anksčiau.
„Per pastarąjį mėnesį jis plito greičiau nei bet kurio buvusio protrūkio metu“, – perspėjo jis.
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Apie naująjį, 17-ąjį Ebolos protrūkį KDR buvo paskelbta gegužės 15 d., po to, kai naudingųjų iškasenų turtingoje ir nuo ginkluotų grupuočių smurto kenčiančioje Iturio provincijoje buvo užregistruota keletas mirties atvejų.
Ebolos viruso, kuris plinta per artimą kontaktą ir užkrėstus kūno skysčius, atvejų iki šiol užfiksuota penkiose KDR provincijose, taip pat kaimyninėje Ugandoje.
Dabartinį protrūkį sukėlė retas Bandibadžio tipo Ebolos virusas, nuo kurio patvirtintos vakcinos ar būdų jį gydyti nėra.
Nors kovai su epidemija imamasi vis naujų priemonių, PSO vadovas įspėjo, kad „daugiau nei 80 procentų naujų atvejų nustatoma už žinomų kontaktų sąrašų ribų, o tai rodo, kad vis dar nepavyksta nustatyti visų užkrato grandinių“.
„Apie du trečdaliai mirčių įvyksta bendruomenėse tarp žmonių, kurie niekada nesikreipė į sveikatos priežiūros įstaigą“, – sakė jis.
Tedrosas Ghebreyesusas teigė, kad vienas iš didžiausią susirūpinimą keliančių dalykų yra „sudėtingos aplinkybės, kuriomis vyksta protrūkis“, nes šiuo metu provincijoje vyksta aktyvus ginkluotas konfliktas.
Jis atkreipė dėmesį, kad trečiadienį Iturio sostinėje Bunijoje „buvo užpultas“ gydymo centras.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)Ebolos virusasprotrūkis

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