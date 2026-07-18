Jauna moteris tapo radioaktyvi – turėjo izoliuotis ligoninėje

Pernai gruodį jaunai moteriai buvo diagnozuotas skydliaukės vėžys. Įdomu, kad onkologinę ligą nustatyti padėjo visiškai nepažįstamo žmogaus pastaba.
Socialiniame tinkle „TikTok“ aktyvi Alva po vienu iš savo įrašu sulaukė komentaro, kad jos kaklas atrodo patinęs. Tuomet moteris kreipėsi į gydytoją ir paaiškėjo, kad ji serga vėžiu.
Deja, vėžys buvo išplitęs, todėl Alvai teko atlikti operaciją, kurios metu buvo pašalinta visa skydliaukė ir kai kurie limfmazgiai.
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Tuomet jai buvo paskirtas radioaktyvusis jodas – medicinoje jis plačiai naudojamas skydliaukės vėžiui gydyti. Metodo esmė yra sunaikinti vėžio ląstelės, kurios liko po operacijos.
Tačiau yra šalutinis poveikis: pacientas tampa radioaktyvus.
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Gydymo metu Alva buvo izoliuota ligoninėje ir jai nebuvo leista su niekuo matytis. Ligoninės personalas palikdavo maistą atskirame kambaryje, į kurį moteris ateidavo pasiimti valgio, kai nieko nelikdavo.
„Iš tikrųjų maniau, kad jausiuosi blogiau. Jaudinausi, kad galiu pulti į paniką“, – pasakojo Alva.
Tačiau gydymas nesukėlė jokio šalutinio poveikio ir moteris jautėsi visiškai įprastai. Savo izoliacijos laikotarpiu ji aktyviai dalinosi vaizdo įrašais „TikTok“ platformoje.
„Vienintelis dalykas, kuris šiek tiek gąsdina, yra tai, kad esi radioaktyvus ir atskirtas nuo visų“, – paaiškino moteris.
Nemenko susidomėjimo sulaukė Alvos įrašas, kuriame ji parodė, kaip izoliacijoje esantis žmogus turi pasiimti ligoninės maistą:
Vis dar spinduliuoja
Tiesa, izoliacija truko vos kiek ilgiau nei dieną. Moteris išrašyta namo ir dar kelias paras privalo laikytis tam tikrų apribojimų.
„Turiu vengti vaikų ir nėščiųjų bei laikytis per nedidelį atstumą nuo giminaičių, nes vis dar galiu skleisti spinduliuotę“, – pasakojo Alva.
Moters darbas susijęs su vaikais, tad išleista iš ligoninės ir turėdama laisvo laiko ji naudojasi proga pasimėgauti vasariška šiluma.
Neseniai jai buvo atliktas viso kūno rentgeno tyrimas ir ji laukia žinių apie tai, kiek sėkmingas buvo gydymo poveikis.
Parengta pagal Expressen.se inf.
skydliaukėVėžysradioaktyvus
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