Dvynukų mama miršta nuo smegenų vėžio: pirmą simptomą supainiojo su kita liga

Savijauta skųstis jauna moteris ėmė po įtempto Kalėdų laikotarpio. Kartu su vyru Rossu 4-erių metų amžiaus dvynius Maxą ir Freddie auginanti moteris pajuto galvos skausmus, kurių per daug nesureikšmino. Tačiau netrukus simptomai paūmėjo.
„Mano ranka pradėjo dilgčioti ir aš praradau jautrumą vienoje kūno pusėje. Be to, atsirado pykinimas“, – pasakojo Kim.
Moteris manė, kad ją užklupo migrena. Po kelių apsilankymų pas šeimos gydytoją Kim buvo paskirtas skubus kompiuterinės tomografijos tyrimas.
„Sveikatos kodas“. Kokie simptomai gali įspėti apie galvos naviką?
Tada ji išgirdo, kad operacija gali tekti atlikti dar tą patį vakarą. Kim dėkojo medikams, kad šie buvo rūpestingi ir į jos atvejį pažiūrėjo rimtai.
Tačiau moteris savo galimybes vertina realistiškai. Jei sulauks 40-ojo gimtadienio, ji bus tarp ilgiausiai išgyvenančių 10 proc. žmonių, kuriems diagnozuotas smegenų vėžys.
Susiję straipsniai
„Manau, tai yra skandalinga“
Supratimas, kad galbūt liko nedaug laiko paskatino ją branginti kiekvieną akimirką su savo vaikais. „Nežinau, ar pamatysiu, kaip jie pradės lankyti mokyklą“, – sakė Kim.
„Įprastai tie maži dalykai atrodo kaip duotybė, kol supranti, kad gali jų netekti. Diagnozė suteikė paskatino mėgautis kiekviena akimirka, kurią praleidžiu su savo berniukais“, – pasakojo moteris.
„Žinau, kad būčiau buvusi velniškai gera močiutė“, – pridūrė ji.
Kim teigė, kad jos patirtis taip pat parodė, kaip mažai dėmesio ir išteklių skiriama kovai su smegenų vėžiu, nes išgyvenamumas Jungtinėje Karalystėje negerėja jau daug metų.
Pasak moters, tai atrodo kaip neteisybė, atsižvelgiant į tai, kad daugelio kitų vėžio rūšių išgyvenamumas per pastaruosius dešimtmečius smarkiai pagerėjo.
Kim prisijungė prie „Brain Cancer Justice“ (BCJ) kampanijos grupės, kuri ragina politikus suteikti didesnį finansavimą retų vėžio rūšių tyrimams.
Jie taip pat ragina paskirti atskirą retų vėžio rūšių ministrą, kad būtų užtikrintas mokslinių tyrimų, finansavimo ir politikos tęstinumas.
„Jaučiu, kad galiu pakeisti žmonių, kuriems Škotijoje diagnozuotas smegenų vėžys, padėtį, – aiškino ji. – Sunku tai priimti, bet man jau per vėlu, vargu, ar pokyčiai duos naudos man pačiai.“
Tačiau tiki, kad galima pagerinti situaciją pacientų, kuriems Škotijoje dar tik bus diagnozuotas smegenų vėžys.
„Per 30 metų gydymo rezultatai nepagerėjo, o smegenų augliai išlieka dažniausia vaikų ir suaugusiųjų iki 40 metų mirties priežastimi tarp visų vėžio aukų. Manau, tai yra skandalinga“, – sakė Kim.
Netenka galimybės prailginti gyvenimą
Kim atkreipė dėmesį, kad pacientams kitose Didžiojo Septyneto (G7) šalyse įprastai taikoma chirurginė operacija, radioterapija, chemoterapija kaip standartinis gydymas, taip pat gydymas „Optune“ prietaisu, kuris sulėtina vėžio ląstelių augimą.
Ji teigė, kad šis derinys Škotijoje nėra įprastai prieinamas, todėl daugeliui šeimų tenka pačioms ieškoti alternatyvių gydymo būdų, galimybės sudalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir papildomos pagalbos.
Kim taip pat teigė, kad pašalintų navikų mėginiai Škotijoje po operacijos įprastai nėra užšaldomi, o tai, anot jos, reiškia, kad pacientai Škotijoje tampa netinkami klinikiniams tyrimams ir naujiems gydymo būdams, kuriems reikalingi išsaugoti audinių mėginiai.
„Tai nėra ligą išgydantys vaistai, – apie klinikinius tyrimus pasakoja moteris. – Tačiau jie suteikia daugiau laiko su žmonėmis, kuriuos jie myli, o tai yra svarbu.“
Liepą minima glioblastomos žinomumo savaitė paskatino Kim pasidalinti savo istorija.
„Man jau per vėlu“, – sakė ji. – Bet noriu padėti tiems, kuriems ši liga dar tik ruošiasi smogti.“
Parengta pagal express.co.uk inf.
klinikiniai tyrimaiglioblastomasmegenų vėžys
Rodyti daugiau žymių