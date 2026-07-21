Medikų pastangos nugalėti vėžį sukeliančią ligą Lietuvoje įvertintos tarptautiniu pripažinimu

„Šis tarptautinis pripažinimas yra visų žmonių, prisidėjusių prie hepatito C eliminacijos programos Lietuvoje, darbo įvertinimas. Šiandien jau matome, kad visuotinė patikra leidžia anksti diagnozuoti ligą, o šiuolaikinis gydymas padeda žmonėms visiškai pasveikti. Lietuvoje pasiekti rezultatai rodo, kad pasirinktos populiacijos dalies patikros programa efektyvi šalyje, kurioje hepatito C viruso (HCV) paplitimas yra vidutinis“, – įsitikinęs prof. L. Kupčinskas, Hepatito C eliminacijos darbo grupės vadovas.
Per keturis metus patikrinta daugiau kaip pusė šalies gyventojų
Prof. L. Kupčinskas daugiau kaip dešimtmetį nuosekliai siekė, kad hepatitas C Lietuvoje taptų ne tik gydytojų, bet ir valstybės prioritetu. Jo iniciatyva buvo suburta gastroenterologų, infektologų, epidemiologų ir šeimos gydytojų darbo grupė, kuri kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine ligonių kasa ir kitais partneriais parengė Nacionalinę hepatito C patikros ir eliminacijos programą. 2022 metų gegužę prasidėjusi programa tapo pirmąja tokio masto hepatito C eliminacijos iniciatyva Vidurio ir Rytų Europoje.
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Vos per ketverius metus Lietuva pasiekė rezultatų, kurie sulaukė tarptautinio dėmesio. Per 46 programos įgyvendinimo mėnesius dėl hepatito C antikūnų buvo ištirti beveik 1,5 mln. žmonių, t. y. apie 85 proc. visos tikslinės 1945–1994 metais gimusių gyventojų populiacijos. Programa padėjo nustatyti tūkstančius iki tol nediagnozuotų hepatito C atvejų, naujai diagnozuota ir sėkmingai išgydyta apie 9,5 tūkst. šia lėtine liga sergančių asmenų. Pasak profesoriaus, nežinia, ar visi jie supranta, kad galbūt patikros programa išgelbėjo juos nuo mirties, nes negydomo hepatito C komplikacijos – kepenų cirozė, pirminis kepenų vėžys.
„Programos rezultatus jau matome. Prieš dešimtmetį Kauno klinikose apie 40 proc. atliekamų kepenų transplantacijų priežastis buvo hepatitas C. Šiemet atlikta vienuolika kepenų transplantacijų ir nei viena jų nebuvo dėl hepatito C“, – komentuoja situaciją prof. L. Kupčinskas.
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Visiškai realu pasiekti patikros programos keltą tikslą – išgelbėti apie 150 gyvybių, išvengti maždaug 90 kepenų cirozės ir daugiau kaip 120 kepenų vėžio atvejų.
Didžiausias iššūkis – motyvuoti gydytis nuo mirtinos ligos
„Programos patikros rezultatai džiugina, dabar pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas žmogus, kurio kraujyje rasta antikūnų prieš hepatitą C, kreiptųsi į specialistus tolesniam ištyrimui. Tik tuomet galėsime pasiekti PSO tikslą – eliminuoti hepatitą C kaip visuomenės sveikatos problemą“, – sako prof. L. Kupčinskas.
Pasak pašnekovo, tai šiandien ir yra didžiausias iššūkis – apie trečdalis žmonių, kuriems šeimos gydytojai pirminio tyrimo metu nustatė antikūnus prieš hepatito C virusą, neatvyksta pas gastroenterologą ar infekcinių ligų gydytoją diagnozei patvirtinti ir gydymui pradėti.
Dar didesnė neatvykusių tolimesniam gydymui dalis – net du trečdaliai – tarp rizikos grupės asmenų. Jiems priskiriami švirkščiamuosius narkotikus vartoję ar vartojantys, metadono programose dalyvavę asmenys, su ŽIV/AIDS infekcija gyvenantys asmenys.
„Sunku pasakyti, kodėl žmonės, išgirdę teigiamus pirminių tyrimų rezultatus, toliau nesikreipia į specialistus. Manau, priežasčių gali būti įvairių. Gal dalies jų, labai retai besilankančių gydymo įstaigose, ši žinia net nepasiekė, tad kviesčiau šeimos gydytojus, slaugytojus dar kartą atkreipti į tai dėmesį. Gal dalis gerai jaučiasi ir net nesusimąsto, kad delsimas po 10–15 metų gali kainuoti gyvybę. Tad raginčiau visus, 1945–1994 m. gimusius Lietuvos gyventojus, pasidomėti pas šeimos gydytoją savo hepatito C tyrimų rezultatais, ir jei jie teigiami, kreiptis į specialistus“, – ragina prof. L. Kupčinskas.
Pasaulinė hepatito diena primena – būtina gydytis
Šiandien hepatitas C yra viena iš nedaugelio lėtinių virusinių ligų, kurią galima visiškai išgydyti – šiuolaikiniai tiesioginio veikimo antivirusiniai vaistai leidžia pasveikti 96–99 proc. pacientų. Negydoma liga gali baigtis kepenų vėžiu ar kepenų ciroze.
Hepatito C virusas buvo atrastas tik 1989 metais. Liga ilgą laiką gali nesukelti jokių simptomų, todėl daugelis žmonių apie infekciją sužino tik išsivysčius sunkiems kepenų pažeidimams. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų regiono šalių, nemaža dalis žmonių užsikrėtė iki 1994 metų, kai donorų kraujas dar nebuvo tiriamas dėl hepatito C viruso, taip pat atliekant medicinines ar kitas procedūras, kai nebuvo taikomi šiandieniniai infekcijų kontrolės reikalavimai.
Liepos 28-ąją minima Pasaulinė hepatito diena primena, kad ankstyva diagnostika ir laiku pradėtas gydymas gali išgelbėti gyvybę. Kuo anksčiau liga nustatoma, tuo didesnė tikimybė visiškai pasveikti ir išvengti sunkių komplikacijų.