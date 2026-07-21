Panašu, kad staiga išpopuliarėjęs maisto papildas padeda žudyti vėžines ląsteles

Naujas tyrimas, paskelbtas žurnale „iScience“, rodo, kad vieną dieną jis galėtų atlikti svarbų vaidmenį onkologijoje.
Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) tyrėjai nustatė, kad kreatinas gali palaikyti imuninę sistemą, veikdamas specializuotas imunines ląsteles.
Tai – dendritinės ląstelės, kurios ne tik padeda aptikti naviką, bet ir aktyvuoja T ląsteles. Būtent jos yra atsakingos už kovą su vėžio ląstelėmis.
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Ankstesni UCLA komandos tyrimai nustatė, kad kreatinas gali sustiprinti vėžio „žudikių“ T ląstelių aktyvumą. Naujas tyrimas rodo, kad kreatinas galėtų būti dar vienas žingsnis į priekį, kuris sustiprintų imuninę atsaką koordinuojančias ląsteles.
„Šis tyrimas rodo, kad kreatinas ne tik padeda T ląstelėms kovoti su vėžiu, bet ir suteikia energijos visai jas palaikančiai ir valdančiai infrastruktūrai“, – aiškino vyresnioji tyrimo autorė ir UCLA mikrobiologijos, imunologijos ir molekulinės genetikos profesorė Lili Yang.
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„Tai paverčia kreatiną perspektyviu papildu, holistiškai palaikančiu imuninį atsaką, nuo kurio priklauso šiuolaikinės imunoterapijos“, – pridūrė ji.
Koks buvo kreatino poveikis?
Bandymus su pelių dendritinėmis ląstelėmis atlikę tyrimo autoriai kreatino poveikį apibūdino kaip panašų į įkraunamos baterijos. Pasak jų, kreatinas dendritinėms ląstelėms suteikia galimybę naudoti ir kaupti energiją, kai to reikia.
Panašu, tai turėjo įtakos tam, kaip dendritinės ląstelės reagavo į naviko ląsteles.
Tyrėjai nustatė, kad kasdienės kreatino injekcijos padėjo sulėtinti naviko augimą. Negana to, jos taip pat padidino į navikus patenkančių dendritinių ląstelių aktyvumą ir skaičių.
Dendritinės ląstelės, gavusios kreatino, išskyrė didesnį cheminių signalų kiekį, kuris padeda pritraukti papildomas imunines ląsteles prie navikų ir kovoti su vėžiu.
Ar kreatinas galėtų būti raktas į veiksmingesnę imunoterapiją?
Nors imunoterapija gali būti svarbi gydymo forma kai kuriems vėžiu sergantiems žmonėms, manoma, kad šiuo metu tik 20–40 proc. pacientų patiria jos naudą.
„Imunoterapija parodė didelį potencialą, tačiau ji veikia tik nedidelei pacientų grupei“, – teigė profesorė L. Yang.
Kreatino panaudojimo būdų paieška gali būti vienas iš būdų padaryti gydymą veiksmingesnį.
Tyrimo autoriai taip pat pažymi, kad kiti ankstesni populiacijos tyrimai parodė ryšį tarp didesnio kreatino suvartojimo su maistu ir mažesnio vėžio atvejų kiekio.
Tačiau jie pažymi, kad dar reikia daug nuveikti tiriant kreatino poveikį. Naujasis tyrimas nagrinėjo kreatino poveikį tik pelių ir žmogaus ląstelėms laboratorijoje.
Tyrėjai akcentuoja, kad žmonės neturėtų interpretuoti rezultatų kaip įrodymų, jog kreatino papildų vartojimas gali padėti gydyti vėžį. Dėl naujų maisto papildų vartojimo pirmiausia derėtų pasitarti su gydytoju.
Autoriai pabrėžia, kad kalbant apie vėžio gydymą, svarbu žvelgti ne tik į atskiras ląsteles, kovojančias su vėžiu, bet ir holistiškai mąstyti apie organizme vykstančius procesus.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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