Klastinga liga žaibiškai pasiglemžė 25-erių merginą: nuo pirmo simptomo iki mirties – vos 22 valandos

Jauna moteris neketino praleisti Halmstade vykusio senelės jubiliejaus. Kai ji grįžo į gimtinę, šventės stalas jau buvo paruoštas: laukė šalti mėsos užkandžiai ir švediškas sumuštinių tortas.
„Paulina prisijungė prie šventės, pavalgė, o tada pasakė: „Man šalta, jaučiuosi blogai, manau, tuoj eisiu miegoti“, – prisiminė jos mama Marie-Louise Duso.
Niekas tada nežinojo, kad Paulinai liko gyventi tik 22 valandos.
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Paulina po mėnesio planavo kraustytis ir svajojo ateityje dirbti užsienio reikalų srityje, pageidautina diplomate.
Ji domėjosi grožio ir sveikatos tendencijomis, buvo vegetarė ir labai mėgo gaminti patiekalus be mėsos.
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Jauna švedė taip pat labai mėgo leisti laiką su šeimos šunimi Floydu – rotveilerio ir Argentinos dogo mišrūnu.
„Paulina mylėjo gyvūnus ir buvo už jų teises kovojančios organizacijos narė“, – pasakojo jos mama Marie-Louise.
Kūno, galvos ir kaklo skausmai
Bet nusikelkime atgal į 2017 m. vasario 18 d. vakarą
„Kadangi buvo gripo sezonas, pamaniau, kad ir ji apsikrėtė. Atsigulusi į lovą, ji atsiuntė žinutę: prašė paracetamolio ir pridūrė, kad blogai jaučiasi“, – prisiminė merginos mama.
Kitą rytą Marie-Louise užėjo pas Pauliną paklausti, kaip ji jaučiasi. Paaiškėjo, kad karščiavimas šiek tiek atlėgo.
Paulina mamai paaiškino, kad jaučiasi kiek geriau, bet jai skauda kūną, galvą ir kaklą.
Karščiavimas ir mėlynės
Tačiau netrukus merginos savijauta vėl pablogėjo.
„Girdėjau, kaip ji eina į vonios kambarį, kaip staugė ir dejavo. Ji vos galėjo pastovėti ant kojų, bet atsisėdo ant tualeto. Tada pamačiau, kad visą jos kūną – veidą, krūtinę, kaklą ir rankas – buvo nusėjusios mėlynės.
Marie-Louise į „Google“ paieškos sistemą įvedė: „Simptomai – karščiavimas su mėlynėmis“. Kompiuterio ekrane iššoko atsakymas: meningitas.
Medikai buvo bejėgiai
Paulinos būklei sparčiai blogėjant, tėvai nusprendė ją nuvežti į ligoninę. Pakeliui ji skundėsi, kad nebejaučia kojų, reikėjo stabdyti automobilį, nes mergina norėjo vemti.
Atvykus į priėmimo skyrių, Paulina buvo nuvežta į apžiūros kabinetą, bet netrukus perkelta į intensyviosios terapijos skyrių. Ten jai sustojo širdis ir ją teko prijungti prie širdies ir plaučių ventiliacijos aparato (EKMO).
Tačiau Paulinos gyvybės išgelbėti nepavyko.
„Išėjo gydytojas ir pasakė, kad daugiau nieko negalima padaryti, kad jie išjungs aparatus ir pasiūlė mums eiti kartu“, – pasakojo Paulinos tėvas Peteris.
„Viskas įvyko taip greitai“
„Stovėjome ten ir laikėme Pauliną už rankos. Siaubas! Viskas įvyko taip greitai, tai buvo beprotiška“, – prisiminė vyras.
Nuo pirmųjų simptomų iki jos mirties praėjo mažiau nei para.
Vėliau gydytojai paaiškino, kad Paulinai buvo sunki bakterinė infekcija, kurią sukėlė agresyvūs meningokokai. Jie nežino, kaip ji užsikrėtė. Niekas kitas šeimoje nesusirgo, tačiau infekcija greitai išplito ir išsivystė į meningitą bei sepsinį šoką.
„Mūsų mylima Paulina...“
Meningokokai yra bakterijos, galinčios sukelti meningitą ir sepsį – kraujo užkrėtimą. Kai abi šios būklės užklumpa kartu, tai vadinama invazine meningokokine liga (IML).
Sepsis – nepaisant medicinos pažangos, išlieka didžiule problema, o mirštamumas nuo jo – labai didelis. Ši gyvybei grėsminga būklė gali prasidėti nuo įprastos infekcijos ir vos per kelias valandas tapti mirtina.
Paulina buvo palaidota Halmstado kapinėse. Skambant Magnuso Carlsono „Eternal love“, Pink Floyd ir Davido Gilmouro melodijoms šeima ir buvę klasiokai atsisveikino su ja.
„Koplyčioje buvo tiek daug mūsų ir jos draugų, net teko atidaryti duris, kad visi tilptų“, – prisiminė Marie-Louise.
Kapą puošia natūralus akmuo su užrašu „Mūsų mylimoji Paulina Lundqvist 1991–2017“.
Akmuo buvo paimtas iš šeimos sodo.
„Tai buvo gražios, bet labai sunkios laidotuvės, skambėjo jos mėgstama muzika. Niekada anksčiau nebuvome dalyvavę tokio jauno žmogaus laidotuvėse, ir staiga atsidūrėme pačiame įvykių sūkuryje“, – sakė Paulinos mama.
Parengta pagal Expressen.se inf.
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