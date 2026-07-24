„Viagra“ ir vėžys: tyrimas pateikė naujų duomenų

Neseniai žurnale „Cancer Research“ paskelbtame tyrime profesorės Ayelet Erez laboratorijos iš JAV įsikūrusio Weizmanno mokslo instituto tyrėjai nustatė, kad sildenafilis, veiklioji „Viagra“ medžiaga, gali apriboti vėžio metastazes.
Yardeno Ariavo vadovaujami tyrėjai parodė, kad sildenafilis riboja vėžio ląstelių gebėjimą panaudoti cholesterolį.
Cholesterolis yra ypač svarbus vėžio ląstelėms, siekiančioms atsiskirti nuo pirminio naviko, migruoti po visą kūną ir įsibrauti į tolimus organus. Kai sutrinka vėžio ląstelių prieiga prie cholesterolio, joms sunkiau formuoti metastazes.
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Tyrimo autoriai pastebėjo, kad sildenafilis blokuoja fermentą, vadinamą 5 tipo fosfodiesteraze (PDE5) ir taip padidina signalinės molekulės, vadinamos cGMP, kiekį. Padidėjęs cGMP kiekis išplečia kraujagysle ir padidina kraujo tekėjimą į varpą – be abejonės, geriausiai žinomas „Viagra“ tablečių poveikis.
Tačiau tyrėjai atrado, kad cGMP taip pat jungiasi prie baltymo, atsakingo už cholesterolio transportavimą ląstelėse. Pasirodo, kad vėžio ląstelės yra ypač jautrios šiam cholesterolio tiekimo sumažėjimui.
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Tyrėjai taip pat nustatė, kad „Viagra“ šeimos vaistų derinimas su statinais – kita plačiai naudojama vaistų klase, mažinančia cholesterolio gamybą organizme – gali būti dar veiksmingesnis metastazių ribojimui. Logika paprasta: kuo mažiau cholesterolio kraujyje, tuo sunkiau plisti vėžiui.
Autoriai savo išvadas grindė vėžio modeliais pelių ląstelėse, žmonių vėžio ląstelių kultūromis ir daugiau nei 20 metų trukusiais stebėjimais, kurie apėmė maždaug 5 milijonus pacientų.
Statistinė analizė parodė, kad žymiai pagerėjo vėžiu sergančių pacientų, vartojusių sildenafilį, išgyvenamumas, ypač kai jis buvo vartojamas kartu su statinais.
Parengta pagal „MedicalXpress“ inf.
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