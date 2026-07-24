Per miegus vaikšto ne tik vaikai: ką verta žinoti apie somnambulizmą?

Specialistės paaiškino, kaip pasireiškia somnambulizmo epizodai, kokie veiksniai gali juos išprovokuoti, ir atskleidė, kaip reikėtų elgtis susidūrus su somnambulu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Didžiąja dalimi nulemtas genetiškai
„Somnambulizmas – tai parasomnija, kai žmogus miego metu atlieka įvairius veiksmus – atsisėda, vaikšto, kalba ar atlieka sudėtingesnius veiksmus, nors yra gilaus miego būsenoje. Dažniausiai tai vyksta pirmoje nakties pusėje, gilaus miego metu, o ryte žmogus paprastai nieko neprisimena“, – sako BENU vaistininkė Laura Kairiūkštienė.
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Pasak diagnostikos ir chirurgijos klinikų „Meliva“ gydytojos neurologės Dalios Matačiūnienės, somnambulizmas didžiąja dalimi yra nulemtas genetiškai.
„Per miegus vaikštantys žmonės turi genetiškai apspręstą gilesnį nei įprastai, hipersinchronizuotą lėtąjį miegą, o staigūs budimai iš jo, kurie gali būti spontaniški arba nulemti streso, triukšmo, skausmo ar kitų ligų, lemia dalinį budimą su tam tikra motorine veikla“, – paaiškina gydytoja.
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Epizodus išprovokuojantys veiksniai
Pasak L. Kairiūkštienės, somnambulizmo epizodus gali išprovokuoti įvairūs veiksniai: miego trūkumas, nereguliarus miego režimas, stresas bei nerimas, karščiavimas, alkoholio vartojimas, miego aplinkos trikdžiai ar kai kurie kiti miego sutrikimai, pavyzdžiui, miego apnėja.
„Aiškinantis somnambulizmo priežastis, visada pradedame nuo klausimų apie miego higieną. Taip pat svarbūs ir psichologiniai faktoriai, o suaugusiems somnambulizmas gali atsinaujinti priaugus svorio ar atsiradus obstrukcinei miego apnėjai – deguonies kritimai dėl kvėpavimo pauzių gali provokuoti šiuos epizodus. Šį sutrikimą tiksliausiai nustato polisomnografinis tyrimas“, – teigia D. Matačiūnienė.
Pasak gydytojos, netipiniais atvejais kyla diagnostinių klausimų, ar tai tikrai yra somnambulizmas – panašiai gali atrodyti miego hipermotorinės epilepsijos priepuoliai ar metaboliniai automatizmai. Tuomet reikalingas platesnis neurologinis ištyrimas.
Įtakos gali turėti ir tam tikri vaistai
„Vienas svarbiausių rizikos veiksnių yra nepakankamas ir nereguliarus miegas, – sako L. Kairiūkštienė. – Įtakos taip pat gali turėti ir tam tikri vartojami vaistai. Kai kuriems žmonėms somnambulizmo epizodų riziką gali padidinti migdomieji vaistai, kai kurie raminamieji, tam tikri antidepresantai, kai kurie vaistai psichikos ligoms gydyti.“
Pasak vaistininkės, mieguistumą sukeliantys, nuo alergijos ar kaip migdomieji vartojami pirmos kartos antihistamininiai vaistai jautresniems žmonėms taip pat gali nulemti neįprastą elgesį miego metu.
„Jeigu pradėjus vartoti naują vaistą pasireiškia somnambulizmo epizodai ar kiti neįprasti miego reiškiniai, nereikėtų receptinių vaistų nutraukti savavališkai – pirmiausia derėtų kreiptis į gydytoją arba vaistininką“, – pataria L. Kairiūkštienė.
Ar galima žadinti vaikštantį per miegus?
Liaudyje gajus mitas, kad vaikštančio per miegus negalima žadinti, nes jis gali susižeisti, nukristi ar supykti. Pasak D. Matačiūnienės, tai – ne visai tiesa: „Tiesa ta, kad dažniausiai geriau nežadinti somnambulo, nes nebus lengva tą padaryti – tai būtų tas pats, kas žadinti labai giliai įmigusį žmogų. O jei žadintume agresyviai, garsiai, šauktume, galime jį labai išgąsdinti ir dar labiau sutrikdyti miegą. Rekomenduojama leisti asmeniui pačiam vėl atsigulti ir toliau miegoti arba švelniai nukreipti atgal į lovą.“
Gydytoja priduria, kad gyvenant su somnambulu labai svarbus namų saugumas – reikėtų užrakinti duris, užverti langus, pasirūpinti apsaugomis prie stačių laiptų, nes ši parasomnija yra susijusi su didesne traumų rizika.
Kada reikėtų sunerimti?
Somnambulizmo epizodai dažniausiai pasireiškia vaikystėje, 4–8 metų vaikams, kurie natūraliai miega giliau. Pasak D. Matačiūnienės, paauglystėje ši parasomnija daugeliui atsitraukia, tačiau iki 25 proc. atvejų tęsiasi ir vėlesniame amžiuje.
„Somnambulizmas yra miego sutrikimas, tad neturėtume jo laikyti normaliu reiškiniu. Tačiau, jei epizodai pasireiškia tipiniame amžiuje, yra reti, vaikas gerai jaučiasi dieną, o elgesys nakties metu nebūna pavojingas, sunerimti nereikėtų. Vis dėlto, jei epizodai nėra tipiški, kartojasi dažnai, esama ir kitų sveikatos sutrikimų, labai rekomenduočiau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris greičiausiai nukreips neurologo konsultacijai“, – sako D. Matačiūnienė.
Svarbus vaidmuo tenka miego higienai
Anot L. Kairiūkštienės, miego kokybę gerina ėjimas miegoti ir kėlimasis tuo pačiu metu, o suaugusiems reikėtų išmiegoti 7–9 valandas.
„Taip pat vertėtų riboti kofeiną antroje dienos pusėje, vengti alkoholio prieš miegą, bent valandą prieš miegą atsisakyti ekranų, pasirūpinti vėsiu, tamsiu ir tyliu miegamuoju, rinktis lengvesnę vakarienę, reguliariai judėti dienos metu, tačiau intensyviai nesportuoti vėlai vakare“, – pataria vaistininkė.
Jei miego sutrikimai tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius ir kartojasi bent tris kartus per savaitę, vien miego higienos nepakanka.
„Taip pat nereikėtų numoti ranka ir į tai, jei dieną jaučiamas ryškus mieguistumas, jei sutrinka kasdienė veikla, jei somnambulizmo epizodų metu kyla traumų pavojus, miego metu sustoja kvėpavimas, pasireiškia stiprus knarkimas ar kitas neįprastas elgesys. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba miego medicinos specialistą, kad būtų nustatyta tiksli priežastis ir prireikus paskirtas tinkamas gydymas“, – pataria L. Kairiūkštienė.
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