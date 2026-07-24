Turistų pamėgtoje Europos šalyje – spartus pavojingo viruso plitimas

Naujausi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenys rodo, kad žemyne įsibėgėja Vakarų Nilo viruso sezonas. Kaip skelbiama, registruotas jau 81 vietinio užsikrėtimo atvejis.
Neskaitant Italijos, virusas palietė dar 5 Europos valstybes: Graikiją – 21 atvejis, Šiaurės Makedoniją (5), Rumuniją (5), Ispaniją (3) ir Prancūzija (1).
Graikijoje visiems užsikrėtusiems pacientams (išskyrus vieną) išsivystė centrinės nervų sistemos pažeidimas, pavyzdžiui, encefalitas, meningitas arba ūminis paralyžius. Kol kas mirčių neužregistruota, o 13 pacientų yra gydomi ligoninėje.
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Vakarų Nilo virusą platina tam tikros uodų rūšys, kurios veisiasi šiltame klimate. Baiminamasi, kad jiems palankių sąlygų arealas Europoje nuolat plečiasi.
Italijoje – spartus geografinis plitimas
Remiantis ECDC duomenimis, kuriuos nacionalinės institucijos ECDC pateikė iki 2026 m. liepos 22 d., šešiose Europos šalyse ir artimiausioje kaimynystėje iš viso užregistruotas 81 vietinis Vakarų Nilo viruso atvejis.
Labiausiai virusas išplito Italijoje – fiksuota 46 atvejai 20-yje vietovių. Daugiausia atvejų užregistruota Kremonoje (7 atvejai), Milane ir Novaroje (po 5 atvejus). Be kitų vietų, užsikrėtimai taip pat užregistruoti Kasertoje, Florencijoje, Neapolyje, Paduvoje, Modenoje ir Feraroje.
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ECDC žemėlapis rodo spartų viruso geografinį plitimą Italijoje.
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Regione aplink Graikijos sostinę nustatyta dauguma ligos atvejų – 19 iš 21.
Didelės rizikos zonomis paskelbtos ir kelios savivaldybės, kur žmonių užsikrėtimų iki šiol nefiksuota. Sprendimas buvo pagrįstas epidemiologiniais ir geomorfologiniais duomenimis, taip pat artumu prie zonų, kuriose virusas jau cirkuliuoja.
Pasak specialistų, nuo 2010 m. nuolat pasikartojantis infekcijos plitimas rodo, jog Vakarų Nilo virusas įsitvirtino Graikijoje, kaip ir keliose kitose Europos šalyse.
ECDC vasarą skelbia savaitinius atnaujinimus, nes viruso plitimui įtakos turi oro sąlygos, uodų gausa ir laukinių paukščių, kurie yra natūralus viruso šaltinis, migracija.
Sveikatos apsaugos institucijos rekomenduoja žmonėms visoje Graikijoje imtis asmeninių apsaugos priemonių nuo uodų, nes neįmanoma tiksliai numatyti, kurios teritorijos bus paveiktos šiemet.
Parengta pagal „Euronews“ inf.