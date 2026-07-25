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Staigi 21-erių merginos mirtis – mįslė ir gydytojams

2026 m. liepos 25 d. 07:14
Lrytas.lt
Žadintuvas skelbė, kad laikas keltis, bet 21-erių Tuva nepabudo ir jo neišjungė. Šeimos nariai bandė ją pažadinti, bet apimti nevilties iškvietė greitąją. Po kelių dienų jauna moteris staiga mirė ligoninėje. „Siaubingas jausmas, mums be proto liūdna“, – sako jos mama Susanne Eriksson.
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Iš Švedijos Elando salos kilusi Tuva Ludvigsson buvo tik ką pradėjusi skinti pirmuosius savarankiško gyvenimo vaisius. Mergina mokėsi kirpėjos amato, dirbo salone Kalmaro mieste ir planavo keliones bei koncertus su seserimi ir draugais.
Ji buvo mylima dukra, sesuo ir draugė, kuri nekantriai žvelgė į ateitį. Tačiau vos per kelias dienas viskas pasikeitė.
Liepos viduryje jos gyvybė staiga užgeso po trumpos ir ūmios ligos. Gydytojai nustatė, kad mirtį nulėmė staigus smegenų patinimas, tačiau negali paaiškinti, kas jį sukėlė.

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Medikų receptas: pienas su medumi
„Tuva buvo kupina džiaugsmo. Ji buvo kūrybinga, linksma ir priversdavo visus juoktis. Ji daug reiškė savo draugams, kolegoms ir mums“, – pasakojo jos mama Susanne Eriksson.
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„Tiesiog siaubingaa. Jaučiame beribį liūdesį norime pabusti iš šio košmaro“, – širdgėlą liejo ji.
Nuo sausio Tuva dažnai sirgo – vis kartojosi peršalimas su kosuliu, nuolat vargino galvos skausmai. Nepaisant to, ji stengėsi gyventi kaip įprasta. Tai atspindi ir paskutinis įrašas jos „Instagram“ - iš vidurvasario šventės, kurią švedai šiemet minėjo birželio 19 d. 
Pasak šeimos, Tuva kelis kartus kreipėsi į gydytojus. Medikai viso labo patarė gerti pieną su medumi, vartoti tabletes nuo galvos skausmo ir išbandyti fizioterapiją.
Žadintuvas nenustojo skambėjęs
Liepos pradžioje galvos skausmas sustiprėjo ir Tuva skundėsi, kad jis plinta į kaklą. Vieną dieną ji net nualpo darbe.
Tačiau kitą rytą prasidėjo tikras košmaras. Kai ryte pradėjo skambėti Tuvos žadintuvas, šeimos nariai pastebėjo, kad mergina jo neišjungia.
„Bandėme ją žadinti, bet buvo neįmanoma, ji nekalbėjo ir krito atgal į lovą“, – prisiminė mama.
Tėvai iškvietė greitąją pagalbą, kuri nuvežė Tuvą į Kalmaro apskrities ligoninę. Po kelių valandų ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių.
Magnetinio rezonanso tyrimas MRT tyrimas atskleidė smegenų patinimą. Trečiadienį šeimai guodėsi, kad Tuva atrodo šiek tiek geriau.
Jos būklė pablogėjo ketvirtadienio rytą, kai kraujospūdis ir pulsas staigiai pakilo – Tuva nustojo kvėpuoti. Merginą ištiko smegenų mirtis, jos nebebuvo galima išgelbėti. Ankstyvą ketvirtadienio rytą šeima sulaukė žinios, kurios nenori išgirsti jokie tėvai.
Mįslė gydytojams
„Kol kas negavome jokio paaiškinimo, kas tai sukėlė. Gydytojai dar nežino priežasties, vyksta tyrimas“, – sakė Susanne Eriksson.
„Negalime nustoti galvoti, ar viskas nebūtų susiklostę kitaip, jei jos simptomai būtų buvę ištirti anksčiau. Mums, šeimoje, svarbu pabandyti išsiaiškinti, kodėl tai galėjo nutikti, kad galėtume judėti į priekį ir kad niekam kitam nereikėtų to patirti“, – pridūrė ji.
53 metų mama Susanne Eriksson, 51 metų tėtis Johanas Ludvigssonas ir 16 metų jaunesnė sesutė Alva jaučiasi sugniuždyti staigios Tuvos mirties.
„Vis dar negalime susivokti, viskas įvyko siaubingai greitai. Vieną akimirką dar kalbėjomės apie ateitį, o po kelių dienų jos jau nebebuvo“, – pasakojo mama.
Parengta pagal Expressen.se inf. 
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