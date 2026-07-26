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Kadaise nugalėta liga grįžo su trenksmu: JAV fiksuoja dešimtmečius nematytą protrūkį

2026 m. liepos 26 d. 16:09
Susirgimų tymais skaičius Jungtinėse Valstijose pasiekė aukščiausią lygį per dešimtmečius. Šiais metais jau dokumentuota daugiau kaip 2,3 tūkst. ligos atvejų 45 valstijose, rodo Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) ir Johno Hopkinso universiteto Baltimorėje duomenys. Tai jau yra daugiau nei per visus 2025 metus.
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Pernai, anot CDC, registruoti 2 289 tymų atvejai – jau ir šis skaičius buvo didesnis nei ankstesniais dešimtmečiais.
2000 m. ši liga JAV jau buvo laikoma nugalėta. Po to tik sporadiškai vis kildavo nedidelių protrūkių. Per praėjusius pusantrų metų jau būta daugiau susirgimų nei per ankstesnius 25 metus kartu paėmus.
Kaimyninėje Kanadoje tymai išnaikintais paskelbti 1998 m. Tačiau kadangi šalis taip pat kovoja su dideliais protrūkiais, rudenį Panamerikos sveikatos organizacija (PAHO) panaikino jai atitinkamą statusą. Dabar tas pats gresia JAV.
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Ypač paveiktos šiais metais, be kita ko, yra JAV valstijos Pietų Karolina, Juta, Teksasas, Florida ir Arizona. Daugiau kaip pusė infekcijų nustatyta vaikams ir jaunuoliams, 90 proc. užsikrėtusiųjų buvo neskiepyti.
Pernai po tymų infekcijos Teksase mirė du vaikai, o Naujosios Meksikos valstijoje vyras. Tymai laikomi viena labiausiai užkrečiamų infekcinių ligų ir ekstremaliu atveju gali kelti pavojų gyvybei.
JAV prezidento Donaldo Trumpo paskirtas sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is dėl augančio tymų infekcijos skaičiaus sulaukia kritikos. Jis vis reiškė abejones dėl skiepų naudos.
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