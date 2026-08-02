Dažno lietuvio virtuvėje – pavojingas produktas: nedelsiant išmeskite

Patarimą davė dr. Baibingas Chenas, socialiniuose tinkluose žinomas kaip „dr. Bing“. Jis yra neurologas, daug kalbantis apie smegenų sveikatą „TikTok“ ir „Instagram“ platformose.
Viename vaizdo įraše jis išvardijo tris maisto produktus, kurių vengia kaip neurologas.
Vienas iš jo įspėjimų gali nuskambėti netikėtai. Bet pranešama, kad valgant šį maistą perduota liga gali sukelti rimtų komplikacijų, tarp jų – paralyžius, neryškus matymas, o kartais – net mirtis.
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Dr. Bing sako, kad bet kokia kaina reikėtų vengti smarkiai pažeistų konservuotų produktų.
„Jei skardinė išsipūtusi, įtrūkusi ar smarkiai įlenkta, vadinasi egzistuoja botulino užterštumo grėsmė“, – teigė neurologas.
„Pavojus kyla dėl bakterijos, kuri gamina botulino neurotoksiną. O tai yra vienas stipriausių mums žinomų neurotoksinų. Ir net nedidelis jo kiekis gali blokuoti acetilcholino išsiskyrimą. O tai reiškia, kad jūsų smegenys negali tinkamai valdyti raumenų“, – įspėjo Dr. Bing.
Ypatingą nerimą kelia tai, kad toksino negalima aptikti pagal skonį ar kvapą. O tai reiškia, kad užkrėsto maisto neįmanoma atpažinti. Net ir termiškai apdorojant produktą, kuriame įsiveisė šių bakterijų, negarantuoja, kad neurotoksinas bus visiškai sunaikintas.
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Jei abejojate, ar maistas buvo tinkamai laikomas, supakuotas ar konservuotas, arba nesate tikri dėl jo galiojimo datos, patartina jį išmesti, o ne rizikuoti valgant.
Fiksuotas mirtinas protrūkis
2025 m. vasarą Italijoje kilo nemenkas botulizmo protrūkis . Per trumpą laiką šalyje nuo šios ligos jau mirė 4 žmonės, ligoninėse atsidūrė daugiau sunkios būklės pacientų.
Botulizmas – reta, bet pavojinga liga. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) yra įspėjęs, kad dažniausiai apsinuodijama suvalgius netinkamai paruoštų bei laikomų mėsos, daržovių, grybų konservų, vytintų ar rūkytų mėsos gaminių. Tad labai svarbu prisiminti ir laikytis maisto ruošimo taisyklių, kurios padeda išvengti šios ligos.
Visi žmonės yra jautrūs botulino toksinui, jei jis patenka į organizmą, liga gali išsivystyti bet kam. Visgi ne visi valgę tą patį maistą, suserga, nes toksinas maisto produkte pasiskirsto nevienodai. Tad vienas žmogus gali gauti didesnę, kitas – mažesnę arba nepavojingą jo dozę. Pirmieji botulizmo požymiai dažniausiai pasireiškia po 12–36 valandų suvalgius užkrėsto maisto.
Iš pradžių gali pasireiškia stiprus nuovargis, silpnumas, galvos svaigimas. Vėliau sutrinka regėjimas – matoma lyg „pro rūką“, gali dvejintis akyse. Džiūva burna, sunku ryti ir kalbėti. Gali pasireikšti žarnyno sutrikimai – pykinimas, vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas ar pilvo pūtimas. Jei liga progresuoja, gali sutrikti ir kvėpavimas, o tai kelia didelį pavojų gyvybei.
Persirgus botulizmu atsparumas nesusidaro, todėl žmogus gali susirgti ir vėl. Botulizmu sergantis žmogus kitų žmonių užkrėsti negali.
Lietuvoje atvejai reti
Botulizmo atvejai yra registruojami visame pasaulyje. NVSC duomenimis, pernai Lietuvoje patvirtinti du botulizmo ligos atvejai
Europoje botulizmas yra palyginti reta, tačiau sunki liga, pasižyminti didele mirtingumo rizika (5–10 proc.).
Kaip apsisaugoti
Skiepų nuo šios ligos nėra, tad vienintelė apsauga – saugus maisto ruošimas ir laikymas:
– Maistą ruoškite švariomis rankomis.
– Žaliai mėsai naudokite atskirą lentelę ir įrankius, mėsą gerai išvirkite ar iškepkite.
– Kruopščiai nuplaukite daržoves ir grybus prieš konservuodami.
– Konservuodami mėsą, grybus, daržoves naudokite rūgštį, druską, cukrų – tai stabdo bakterijų dauginimąsi.
– Rinkitės maistui tinkamas konservavimo talpas ir užtikrinkite, kad proceso metu būtų sunaikintos bakterijos ir sporos (laikykitės būtino terminio apdorojimo laiko, temperatūros, slėgio).
– Konservus laikykite vėsiai.
– Nevalgykite konservų, jei dangtelis išsipūtęs ar turinys atrodo įtartinas.
– Pirkite tik patikimų gamintojų konservus.
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