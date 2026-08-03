Vieninteliame Baltijos šalyse Gama peilio centre – jau 2000 radiochirurginių operacijų

„Per 2000 atliktų radiochirurginių operacijų sukaupta patirtis leidžia dar tiksliau parinkti gydymą pacientams ir padėti net sudėtingiausiais atvejais. Didžiuojamės, kad pasaulinio lygio radiochirurginis gydymas šiandien prieinamas Lietuvos pacientams“, – sako dr. Andrius Radžiūnas, Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Funkcinės neurochirurgijos sektoriaus vadovas.
Gama peilis – tai neinvazinis stereotaksinės radiochirurgijos metodas, taikomas gydant įvairius galvos smegenų susirgimus bei kai kuriuos galvos srities navikus. Nors pavadinime vartojamas žodis „peilis“, procedūros metu jis nenaudojamas – į ligos židinį iš kobalto šaltinių nukreipiami gama spinduliai, kurie susikerta tiksliai taikinyje ir maksimaliai apsaugo aplinkinius sveikus audinius.
Dėl tokio tikslumo daugeliui pacientų galima išvengti atviros galvos smegenų operacijos, sumažinti komplikacijų riziką, o dažniausiai jau kitą dieną po procedūros jie išvyksta namo ir gali greičiau grįžti į įprastą gyvenimą.
Kauno klinikos džiaugiasi gama peilio galimybėmis, tačiau pastebi – pacientų nesulaukia iš vieno regiono
Pasak dr. A. Radžiūno, 2000 atliktų operacijų Europos mastu jau laikoma brandžią centro patirtį atspindinčiu rodikliu.
„Per šiuos metus augome ne tik kiekybiškai. Sukaupėme patirtį gydydami vis sudėtingesnius atvejus, išplėtėme gydomų ligų spektrą ir šiandien galime pacientams pasiūlyti vieną pažangiausių radiochirurginių gydymo metodų. Mūsų išskirtinumas – ne tik galvos navikų ar kraujagyslinės intrakranijinės patologijos gydymas. Gama peilis mūsų centre taikomas ne tik pacientams, sergantiems Parkinsono liga ar esencialiniu tremoru, bet ir kenčiantiems lėtinį skausmą bei tam tikras sudėtingas psichiatrines ligas“, – pasaoja dr. A. Radžiūnas.
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Gydytojas priduria, kad centro specialistai glaudžiai bendradarbiaudami su Kauno klinikų Akių ligų klinika, gydo ir akių navikus – tokių centrų pasaulyje nėra daug, todėl pristatydami savo patirtį tarptautiniuose renginiuose dažnai sulaukia didelio kolegų susidomėjimo.
Dažniausiai Gama peiliu gydomi pacientai, sergantys galvos smegenų metastazėmis, tačiau šis metodas taip pat taikomas gydant gerybinius galvos smegenų navikus, kraujagyslių ligas, klausos nervo neurinomas, akių navikus bei tam tikrus funkcinius neurologinius sutrikimus. Kauno klinikose radiochirurginis gydymas pritaikytas įvairaus amžiaus pacientams – jauniausias jų buvo vos dvejų metų, vyriausias – beveik šimto.
„Prisimenu jauną moterį, kuriai gydėme daugiau kaip 60 galvos smegenų metastazių. Tuo metu ligos prognozė buvo labai nepalanki, tačiau šiandien, praėjus ketveriems metams, ji dirba, gyvena visavertį gyvenimą, naujų metastazių nėra. Tokie atvejai primena, kokią didelę reikšmę pacientui gali turėti tiksliai parinktas gydymo metodas.
Ne mažiau džiugina ir pacientai, kuriems dėl tremoro po gydymo pavyksta susigrąžinti kasdienius įgūdžius – vėl paimti į rankas puodelį, pasirašyti ar savarankiškai pavalgyti. Kartais būtent tokie, iš pirmo žvilgsnio paprasti dalykai žmogui reiškia didžiausią pokytį“, – sako dr. A. Radžiūnas.
Pasak jo, pacientai į Gama peilio centrą patenka tik įvertinus jų būklę įvairių sričių specialistams.
„Paciento kelias prasideda šeimos gydytojo kabinete. Priklausomai nuo ligos, pacientas nukreipiamas gydytojo specialisto konsultacijai, o sprendimą dėl gydymo Gama peiliu priima daugiadalykė specialistų komanda, kiekvienu atveju individualiai įvertinusi, ar būtent šis gydymo metodas pacientui yra tinkamiausias“, – aiškina gydytojas.
Per septynerius veiklos metus Kauno klinikų Gama peilio centras tapo svarbiu tarptautinės bendruomenės partneriu. Centro specialistai nuolat stažuojasi užsienio klinikose, savo patirtį pristato tarptautiniuose kongresuose, o į Kauną atvyksta mokytis kolegos iš kitų šalių.
Šiandien centre dirba daugiadalykė gydytojų neurochirurgų, radioterapeutų, medicinos fizikų ir radiologijos technologų komanda, užtikrinanti aukščiausio lygio radiochirurginį gydymą Lietuvos ir viso pabaltijo pacientams.
Kauno klinikosgama peilisAndrius Radžiūnas
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