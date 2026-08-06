Erkė įsisiurbė neįprastoje vietoje: už galvos griebėsi net daug matę gydytojai

Visai nesenai po varžybų jis pastebėjo, kad su savimi parsinešė erkę.
„Vakare, kai grįžau namo, man šiek tiek skaudėjo akį. Ryte vis dar jaučiau skausmą ir pamačiau mažą juodą taškelį. Supratau, kad tai – erkė“, – su šypsena prisiminė jis.
Priblokštas vaikinas papasakojo tėvams apie netikėtą radinį.
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„Mama pagooglino ir internete buvo parašyta, kad biologiškai erkė negali įsisiurbti į akies obuolį. Todėl mano situacija atrodė neįtikėtina“, – pasakojo Benjaminas.
Vis tiek dalyvavo varžybose
Vaikinas užsiregistravo pas gydytoją, bet šis galėjo jį priimti tik 14 val. Todėl prieš tai jis sudalyvavo antrajame varžybų etape.
„Mačiau kaip įprastai ir galėjau bėgti kaip visada, bet buvau gana išsiblaškęs, nes ryte patyriau šiek tiek streso. Taigi, nelabai sekėsi, bet vis tiek buvo smagu“, – sakė Benjaminas, perbraukdamas ranka per plaukus.
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Bus medicininis straipsnis
Kai Benjaminas pagaliau pateko į akių kliniką, gydytojai buvo tokie pat nustebę, kaip ir jis.
„Erkės ištraukimas užtruko gana ilgai, gal dešimt minučių. Gydytojas vienoje rankoje laikė pincetą, o kitoje – siūlą. Jam pavyko pritvirtinti siūlą prie erkės ir ją ištraukti.
Vėliau gydytojas paskambino ir pasakė, kad nori apie mano atvejį parašyti medicininį straipsnį.
Tapo įžymybe
Po incidento 18-metis nepatyrė jokio šalutinio poveikio, tačiau tapo savotiška įžymybe orientavimosi sporto pasaulyje.
„Orientavimosi sporto varžybose yra daug žmonių, kuriuos pažįstu iš matymo, bet ne visada pasikalbu. O dabar pasisveikiname ir visi klausia apie mano akį“, – pastebėjo vaikinas.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.