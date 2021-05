Tuo metu medikams susirūpinimą kelia jų rutininių pacientų sveikata. Per pandemiją dėl baimės užsikrėsti lietuviai vengia kreiptis pagalbos į gydytojus. Užleistų ligonių daugėja jau dabar. Baisu, kad skaudžias pandemijos pasekmes jausime dar ilgai.

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1125 nauji koronaviruso atvejai. Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą nuo koronaviruso mirė dar 12 žmonių. Per parą pasveiko 989 asmenys.

Šalyje atlikta 18 tūkst. 713 molekulinių (PGR) ir 6467 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 576,3 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 5,8 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 263 tūkst. 475 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 237 tūkst. 431 asmuo, deklaruoti 190 tūkst. 349 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 16 tūkst. 784 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 63 tūkst. 866.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, o ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 4084 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 8247 mirtys.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1198 COVID-19 pacientai, iš jų 110 – reanimacijoje

Deguonis papildomai tiekiamas 1007 ligoniams, 48 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 128 žmonės.

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 60–99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 12 žmonių, jiems buvo nuo 60 iki 99-erių metų, rodo penktadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Šešiems mirusiesiems buvo nuo 80 iki 89-erių, trims – nuo 70 iki 79-erių, dviem – nuo 90 iki 99-erių metų. Vienas miręs žmogus priklausė 60–69 metų grupei.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad per parą mirusiųjų skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais.

Daugiausia mirusiųjų nuo COVID-19 – 1481 žmogus – priklausė 80–89 metų grupei. Šešiems mirusiems žmonėms buvo nuo 20 iki 29-erių metų.

Praėjusią parą paskiepyta per 27,6 tūkst. žmonių

Per praėjusią parą pirmą skiepo dozę gavo 15 tūkst. 293 žmonės, antrą – 12 tūkst. 360, penktadienį skelbia Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze jau paskiepyti 844 tūkst. 43 žmonės, abiem – 424 tūkst. 719.

Bent viena vakcinos doze paskiepyta 50,7 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 64,7 proc. 75–79 metų gyventojų, 66,4 proc. 70–74 metų gyventojų ir 63,8 proc. 65–69 metų gyventojų.

55–64 metų amžiaus grupėje paskiepytųjų yra 42,4 proc., 45–54 metų amžiaus grupėje – 32,6 proc., o 35–44 metų grupėje – 25,7 proc. Jaunesnių gyventojų grupėse paskiepyta po keliolika procentų.

Lietuvoje bent vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 30,2 proc. žmonių.

Lietuva iš viso iki šiol yra gavusi 1 mln. 413 tūkst. 545 vakcinos dozes, 1 mln. 370 tūkst. 345 iš jų pristatytos į vakcinavimo centrus. Iš viso sunaudota 1 mln. 268 tūkst. 762 dozės.

Kol kas nepanaudota per 144 tūkst. dozių.

„AstraZeneca“ vakcina skiepys visus pilnamečius

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nusprendė ir toliau „AstraZeneca“ (Vaxzevria) vakcina skiepyti visus pilnamečius gyventojus.

Ministerija ketvirtadienį pranešė įvertinusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos pateiktą informaciją apie užregistruotas nepageidaujamas reakcijas į šią vakciną ir kartu atsižvelgdama į Europos vaistų agentūros rekomendacijas bei epidemiologinę padėtį šalyje nusprendė tęsti skiepijimą šia vakcina tokia pat tvarka, kokia buvo taikoma nuo pat pradžių.

„Tai reiškia, kad „Vaxzevria“ vakcina ir toliau galės skiepytis visi gyventojai nuo 18 metų, ir Lietuva lieka tarp dešimties Europos Sąjungos šalių, kurios netaiko papildomų amžiaus ribojimų šiai vakcinai“, – rašoma SAM pranešime.

Ministerijos teigimu, atsisakyti papildomų ribojimų jau nusprendė ir Vokietija, anksčiau skyrusi šią vakciną tik asmenims nuo 60 metų.

Daniškų vakcinų klausimo nepamiršo

Lietuva tęsia derybas su Danija dėl „AstraZeneca“ vakcinos, kurios ši šalis nebenaudoja, perėmimo.

„Kol kas šia informacija dar negalime dalintis, bet šis klausimas yra nepamirštas ir šiuo klausimu yra kalbamasi“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė SAM kanclerė Jurgita Grebenkovienė.

Danija balandžio viduryje tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, nusprendusia visiškai nebenaudoti „AstraZeneca“ vakcinos.

Šalis sprendimą priėmė dėl įtariamo reto, bet rimto šalutinio poveikio, nepaisant Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos vaistų agentūros rekomendacijų tęsti skiepijimą šia vakcina.

Lietuva tuomet buvo tarp kelių šalių, kurios išreiškė norą perimti vakciną, tačiau premjerė Ingrida Šimonytė sakė, jog nėra aišku, į kokius kiekius galėtų pretenduoti Lietuva ir kaip Danija nuspręs juos padalinti.

Viruso atmainų plitimo kontrolė

Įtariant pavojingos COVID-19 mutacijos plitimą tam tikroje teritorijoje, joje bus atliekami tik PGR testai, informavo SAM.

Pasak jos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) tokioje teritorijoje kurį laiką nevykdys testavimo greitaisiais antigeno testais, nes būtent PGR ir po jo atliekami sekoskaitos tyrimai leidžia aptikti koronaviruso mutacijas.

„Jei bus nustatytos koronaviruso mutacijos, atlikus mėginių sekoskaitą bus galima išsiaiškinti mutacijų paplitimą teritorijoje ir organizuoti kitus atsako veiksmus“, – teigia SAM.

Minėtose teritorijose NVSC išplės ir sąlytį turėjusių asmenų nustatymo apimtis – kaip rizikingą sąlytį su koronaviruso mutacijų atvejais turėję asmenys bus vertinami tie, kurie bendravo 96 val. laikotarpiu (iki šiol sąlytį turėjusių asmenų nustatymo laikotarpis buvo 72 val.).

Skiepys ir jaunesnius

Šeštadienį Klaipėdoje „AstraZeneca“ vakcina nuo koronaviruso bus skiepijami visi 35-erių ir vyresni gyventojai, ketvirtadienį pranešė uostamiesčio savivaldybė.

„Nenorime, kad ši vakcina kauptųsi, todėl kviečiame skiepytis dar jaunesnio amžiaus gyventojus. Tai proga vakcinuotis anksčiau, bet to, netrukus Lietuvoje bus pradėtas naudoti ir galimybių pasas, tad pasiskiepyti ir gyventi laisviau tikrai verta“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Asmenų nuo 35 metų skiepijimas „gyvos eilės“ principu vakcinavimo centre Klaipėdos miesto poliklinikoje vyks nuo 9 iki 18 valandos.

Mutacijų plitimas

Šią savaitę Lietuvoje užfiksuota 728 B.1.1.7 (iš Jungtinės Karalystės kilusio) ir 12 B.1.620 viruso (pirmą kartą užfiksuotas Anykščiuose) linijos atvejų, teigia Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL).