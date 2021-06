Koronavirusas Lietuvoje: COVID-19 pasitraukimo ženklai ir geri epidemiologų žodžiai

Viruso pasitraukimo ženklai

Per tris savaites fiksuojamų naujų atvejų skaičius sumažėjo tris kartus. Per pastarąsias 7 dienas naujų atvejų mažėjo 55 iš 60 savivaldybių, ligoninių užimtumas mažėjo visuose regionuose, o Vilniaus regione jau pradėjo mažėti ir su COVID-19 susijusių mirčių skaičius – per 7 dienas sumažėjo beveik perpus. Tokius duomenis apžvalgoje antradienį pateikia Vyriausybės spaudos tarnyba.

Pandemija traukiasi beveik visoje Lietuvoje. Testavimo apimtys išlaikomos tokios pačios, o atvejų fiksuojama vis mažiau, teigiamų tyrimų procentas sumažėjo 51 savivaldybėje. Pandemijos pagreitis mažėja rekordišku tempu – dabar siekia -36 proc. ir yra mažiausias, koks yra buvęs šiais metais.

Lietuvoje nuo gegužės 11 d. per 7 dienas fiksuojamų naujų atvejų sumažėjo beveik tris kartus. Testavimo apimtis išlieka arti 20 tūkst. tyrimų per dieną, per šį laikotarpį daugiau nei du kartus sumažėjo ir teigiamų tyrimų dalis.

Išlaikius tokį kritimo tempą, jau birželio pabaigoje turėtume mažiau nei 100 atvejų, teigiama apžvalgoje.

Rudenį moksleiviai grįš į mokyklas

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sako, kad pozicija dėl naujų mokslo metų yra aiški – visi vaikai turi grįžti į mokyklas.

„Visi sutarėme, kad nuo rugsėjo 1-osios dienos mokiniai privalo sugrįžti į klases, ir mes privalome būti tam pasirengę“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje antradienį sakė ministrė.

Pasak jos, rudenį naujus mokslo metus norima pradėti neįvedus privalomo testavimo dėl COVID-19. J. Šiugždinienės teigimu, testuotis moksleiviams bus rekomenduojama.

Sumenko protrūkių skaičius

Šalyje slopstant koronaviruso pandemijai, mažėja ir aktyvių infekcijos protrūkių skaičius – per pastarąsias tris savaites jis sumenko trečdaliu, antradienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Įstaigos duomenimis, gegužės viduryje fiksuoti 448 aktyvūs ligos protrūkiai, o paskutiniąją mėnesio savaitę jų buvo 331.

NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės teigimu, specialistų fiksuojamos tendencijos nuteikia optimistiškai, o prasidėjusi masinė vakcinacija kaip tik šiuo metu gali tapti esminiu lūžiu suvaldant pandemiją

„Simboliška, kad masinę vakcinaciją pradėjome pavasario ir vasaros sandūroje. Viliuosi, kad tai taps diena, kuri jau visai netrukus leis kalbėti apie dar didesnius teigiamus pokyčius koronavirusinės infekcijos protrūkių žemėlapyje“, – pranešime cituojama D. Razmuvienė.