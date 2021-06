Masinio vakcinavimo efektas: per sekundę daugiau nei 400 skambučių į Koronaviruso karštąją liniją

„Naudojamas ryšio ir IT paslaugos verslui (angl. ICT) sprendimas suteikia galimybę priimti itin didelį skambučių srautą. Vos per pirmąsias 3 val., startavus masinei vakcinacijai, aptarnavome daugiau nei 15 tūkst. skambučių. Momentais skambučių skaičius siekė 400 per sekundę. Dalis gyventojų atsakymus į rūpimus klausimus gauna net nesujungti su specialistais, jiems atsako „robotas“, – sako „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys.

P. Kuisys priduria, kad „teikiant tokios svarbos paslaugą, būtina aukščiausia kokybė, todėl kartu su partneriu nuolat tobuliname technologinį sprendimą, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas kuo skubiau gautų pagalbą ar trūkstamą informaciją“.

Išmaniojo kontaktų centro sprendimas taip pat suteikia galimybę specialistams dirbti nuotoliniu būdu, matyti visą komunikacijos su skambinančiu žmogumi istoriją. Optimalus dirbančių operatorių skaičius garantuoja minimalų atsiliepimo laukimo laiką skambinančiajam.

Bendrovė „Bitė Lietuva“ laimėjo „VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ skelbtą konkursą pagal kurį naujasis operatorius nuo šių metų gegužės 13 dienos visiškai aptarnauja liniją 1808.

Jau pirmąją masinės vakcinacijos dieną skambučių srautas išaugo daugiau nei 60 proc. – iki paskelbiant masinę vakcinaciją, 1808 linija per parą sulaukė nuo 16 iki 24 tūkst. skambučių, rodo bendrovės duomenys. Daugiausia žmonių skambina ryte ir ypač aktyviai domisi vakcinacijos galimybėmis bei Galimybių pasu.