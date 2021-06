Pasak NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės, aktyvių protrūkių praėjusią savaitę mažėjo visos srityse, reikšmingas protrūkių kreivės lūžimas žemyn fiksuotas ugdymo įstaigose.

„Pastaruoju metu protrūkių žemėlapyje fiksuotos palankios tendencijos jame ir įsitvirtino. Lygindami su laikotarpiais prieš tai, matome, jog praėjusią savaitę visose srityse fiksavome aktyvių protrūkių sumažėjimą. Paskutinį kartą panašų bendrą aktyvių protrūkių skaičių registravome kovo mėnesį.

Tai reiškia, kad jau raškome pagreitį įgavusios vakcinacijos vaisius. Kviečiu kiekvieną, kuris dar nepasiskiepijo, tą padaryti ir taip prisidėti prie spartesnio visų mūsų gyvenimą paralyžavusios pandemijos suvaldymo“, – pranešime cituojama D. Razmuvienė.

Visuose sektoriuose – palankios tendencijos

Pranešime teigiama, kad praėjusią savaitę Lietuvoje daugiau nei 40-čia proc. sumažėjo aktyvių protrūkių, registruotų ugdymo įstaigose. Jų epidemiologai užfiksavo 56, kai savaitę prieš tai – 98.

Taip pat 22-ąją metų savaitę daugiau nei trečdaliu sumažėjo aktyvių protrūkių prekybos sektoriuje. Jų pirmąją birželio savaitę registruoti 23, kai savaitę prieš tai – 35. Be to, beveik trečdaliu – nuo 47 iki 34 – per pastarąją savaitę sumažėjo aktyvių COVID-19 protrūkių gamybos sektoriuje.

Tuo metu, siuvimo įmonėse registruotų aktyvių koronavirusinės infekcijos protrūkių šalies epidemiologai pirmąją kalendorinės vasaros savaitę registravo 60-čia proc. mažiau, baldų gamybos ir prekybos įmonėse aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, lyginant pastarąsias dvi savaites, sumenko perpus.

Žemės ūkio sektoriuje specialistai 22-ąją metų savaitę registravo 40-čia proc. mažiau aktyvių koronavirusinės infekcijos protrūkių, lyginant su 21-ąja metų savaite.

Taip pat teigiamos tendencijos pirmąją birželio savaitę stebimos gydymo, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, maisto pramonės, transporto ir logistikos, statybų sektorių įmonėse, kuriose epidemiologai fiksavo mažiau aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, lyginant su savaite prieš tai. Jose aktyvių protrūkių skaičiaus mažėjimas siekė nuo kelių iki keliolikos procentų.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuota 212 aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, kai savaitę prieš tai – 331 protrūkis, 20-ąją metų savaitę – 386 protrūkiai, 19-ąją metų savaitę – 448 protrūkiai.

NVSC primena, kad protrūkis – tai staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, t. y. du ir daugiau tarpusavyje susiję ligos atvejai laiko ir vietos požiūriu.