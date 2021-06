Molėtų rajonas į juodąją zoną jau kurį laiką pateko ne dėl didelio naujų atvejų skaičiaus, bet dėl kito rodiklio – per pastarąsias 7 dienas nustatytų teigiamų COVID-ą9 tyrimų procentą. Dar antradienį šis skaičius siekė – 12,4 proc. atvejų, bet trečiadienį nukrito žemiau reikalingos 10 proc. ribos ir dabar siekia – 9,7 proc.

Tiesa, sergamumas ežerų krašte išlieka didžiausias šalyje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 379 atvejai.

Geriausi rodikliai fiksuojami jau į žalią zoną įžengusiose Neringos ir Birštono savivaldybėse, kuriose sergamumas siekia atitinkamai 0 ir 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyti 241 koronaviruso atvejai. Bendras sergamumas Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 169,5 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas – 1,6 procento.