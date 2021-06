„Skiepijimo apimtys tikrai mažėja gal jau kelias savaites, tačiau tai vyksta visoje Lietuvoje. Be mūsų loterijos mieste jos gal ir dar sparčiau būtų sumenkusios“, – BNS sakė Marijampolės mero patarėja, vakcinavimo koordinatorė Agnė Pavelčikienė.

Pasak jos, jei nebūtų loterijos, pastarosiomis savaitėmis besiskiepijančių būtų maždaug penktadaliu mažiau.

„Mes paklausiam žmonių, ar paskatino loterija ateiti, tai atsako, kad taip, nes iki tol atidėliojo, galvojo rudenį skiepytis ar tiesiog vėliau. Aišku, tikėjomės didesnio aktyvumo, nėra ko slėpti, bet gerai ir tiek“, – aiškino mero patarėja.

Remiantis Statistikos departamento BNS pateiktas duomenimis, pirmąją masinės vakcinacijos savaitę pirmąja doze pasiskiepijo per tūkstantį marijampoliečių, praėjusią savaitę, ėmus rengti loteriją – kiek daugiau nei 500. Per pirmas keturias šios savaitės dienas kol kas pirmąją dozę gavo per 300 Marijampolės gyventojų.

Visoje šalyje pirmąją masinės vakcinacijos savaitę pirmą skiepą gavo per 100 tūkst. žmonių, antrąją – maždaug perpus mažiau – kiek daugiau nei 54 tūkst. gyventojų.

Lyginant pirmąsias šios ir praėjusios savaitės dienas, besiskiepijančių apimtys taip pat yra sumenkusios.

Nuo rankšluosčių iki skrydžio oro balionu

Loteriją pirmąja doze paskiepytiems žmonėms savivaldybė nuo birželio 7 dienos nusprendė rengti, siekdama paskatinti žmones aktyviau vakcinuotis.

Kiekvieną savaitę burtų keliu išrenkama keliasdešimt pasiskiepijusių loterijos nugalėtų, kuriems įteikiami įvairiausi prizai: skrydžiai oro balionu, pramogos vandens batutų parke, masažai, prekybos vietų čekiai, bilietai į kino filmus, abonementai į viso sezono futbolo varžybas, rankšluosčiai, darbo drabužiai.

Marijampoliečiai apdovanoti jau du kartus, liepos pradžioje planuojama rengti finalinę loteriją, kurioje dalyvaus visi per šį prizų dalinimo laikotarpį pasiskiepiję ir dovanos negavę gyventojai.

„Pagrindinis prizas bus elektrinis paspirtukas“, – kalbėjo A. Pavelčikienė.

Tai ne pirma Marijampolės rengiama akcija, siekiant paskatinti skiepijimąsi. Dar prieš masinę vakcinaciją savivaldybė kvietė pasiskiepyti senjorus bei juos atlydėjusius artimuosius.

Mero patarėja teigė, kad savivaldybė panašias akcijas planuoja rengti ir ateityje.

„Tarsimės, bet po šio mėnesio galvojam gal išvažiuojamuosius skiepijimus daryti, nes matom, kad dabartinė tvarka praranda prasmę, išsisemia. Gal prie švenčių derinsimės“, – aiškino ji.

A. Pavelčikienės teigimu, šią savaitę maždaug penktadalis besiskiepijančiųjų buvo vaikai, tačiau vakcinavimo centruose pastaruoju metu dominuoja vidutinio amžiaus žmonės.

Marijampolėje šiuo metu paskiepyta per 43 proc. gyventojų. Pastarąją savaitę čia nustatoma vidutiniškai po du naujus COVID-19 atvejus.