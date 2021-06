„Kiekvienam asmeniui yra rezervuota vakcina ir laukia, kol jis pasiskiepys“, – apie susidariusį paradoksą antradienį „Žinių radijui“ sakė Prezidento Gitano Nausėdos vyriausias patarėjas Simonas Krėpšta.

Vyriausybė bet kokį vakcinos likutį ilgai aiškindavo tuo, kad naujai siuntai pasiekus šalį, akimirksniu visko nesuskiepysi. „Suskiepyti jas (vakcinas – aut. pastaba) tuo metu, kai lėktuvas pasiekia Lietuvos žemę, yra neįveikiama užduotis“ – kovo pradžioje ironizavo premjerė Ingrida Šimonytė, sulaukusi klausimų dėl tuomet 75 tūkst. vakcinos dozių likučio.

Kaupiasi net „Pfizer“ vakcina

Tačiau dabar skiepų vakcinacijos centruose netrūksta, naujų dozių paskirstyti neskubama.

Sparčiai kaupiasi net Lietuvoje populiarios „Pfizer“ ir „Biontech“ kompanijų gaminamos „Comirnaty“ vakcinos atsargos. Kas savaitę jau gauname bent 180 tūkst. šio skiepo dozių, bet per paskutines 7 dienas sunaudotos buvo tik 91,2 tūkst.

Todėl pirmadienį Lietuvą pasiekusios 181 tūkst. „Pfizer“ vakcinos dozių siuntos „suskiepyti tiesiai iš lėktuvo“ neskubama, kol kas šių skiepų nereikia. Vakcinacijos centruose ir taip tebėra 148 tūkst. dozių likutis, kurio užteks bent savaitei.

Turi tik du šaldiklius

Taigi sandėliai sparčiai pildosi net ir lietuvių anksčiau graibstyta „Pfizer“ vakcina.

Tačiau nėra taip paprasta – tamsiame sandėliuko kampe skiepų nesudėsi.

„Pfizer“ vakcinos turi būti laikomos -60-90 °C šaltyje. Tokioje temperatūroje, apsaugotame nuo šviesos ir neatidarytame flakone vakcina gali išbūti 6 mėnesius.

Tam tinkamų ultra žemos temperatūros šaldiklių Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC) šiuo metu turi du. Jie įsigyti dar praėjusių metų pabaigoje, bet beveik nenaudoti, nes Lietuvą pasiekusios vakcinos dar tą pačią dieną būdavo perskirstomos į vakcinacijos centrus.

Kaip portalą lrytas.lt informavo SAM Spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis, viename tokiame šaldiklyje gali būti saugoma iki 175 tūkst. „Pfizer“ vakcinos dozių. Taigi Lietuva ilgesniam laikui užšaldyti tegalėtų 350 tūkst. šios vakcinos dozių.

Pagal naujausias Europos vaistų agentūros (EVA) rekomendacijas „Pfizer“ vakcinos laikymo šaldytuvo temperatūroje (2-8 laipsniai) laikotarpis – vienas mėnuo (31 diena).

Atitirpintą vakciną reikia sunaudoti arba išmesti, jos vėl užšaldyti nebegalima.

Taigi jau po mėnesio gali tekti sukti galvą, kur dėti nepanauotus skiepus. SAM atstovai pripažįsta, kad vakcinas jau tenka sandėliuoti, bet dar viliasi, kad skiepijimą pavyks paspartinti.

„Jau dabar ne visos vakcinos iškeliauja į vakcinacijos centrus, dalis jų lieka ESSC sandėlyje. Kad vakcinos nesikauptų ir būtų naudojamos sparčiau, Sveikatos apsaugos ministerija vykdo komunikacijos kampaniją ir kartu su savivaldybėmis tariasi dėl naujų iniciatyvų, kurios paskatintų gyventojus skiepytis“, – rašoma SAM komentare.

Skiepijimas sumenko trečdaliu

Iš tikrųjų ilgą laiką Lietuvoje vakcinų trūko, apsisprendusių pasiskiepyti buvo daugiau. Tačiau birželį situacija apsivertė.

Panašu, kad gegužės 31 d. startavusi masinė vakcinacija jau po kelių savaičių išsikvėpė. Per pirmąją visuotinio skiepijimo savaitę vakciną nuo COVID-19 gavo 189 tūkst. 359 Lietuvos gyventojai. Rekordine tapo birželio 4-oji, kai pasiskiepijo per dieną pasiskiepijo daugiau nei 41 tūkst. žmonių.

Tačiau šurmulio vakcinacijos centruose jau nebeliko. Antai praėjusią savaitę daugiausia Lietuvos gyventojų pasiskiepijo penktadienį – sunaudota 28 670 vakcinos dozių. Iš viso praėjusią savaitę skiepą nuo koronavirusinės infekcijos gavo beveik 122 tūkst. gyventojų.

Tai yra tik 65,5 proc. to, kas buvo per pirmąsias 7 visuotinės vakcinacijos dienas.

Augančios siuntos

Ši savaitė prasidėjo didelėmis vakcinų nuo COVID-19 siuntomis, per dvi dienas šalį pasiekė per 370 tūkst. vakcinos dozių. Pirmadienį pranešta apie per 181 tūkst. vakcinos dozių siuntą – didžiausia iki šiol Lietuvą pasiekusi bet kokio gamintojo skiepų siunta.

Antradienį SAM pranešė apie pristatytas naujas „AstraZeneca“ ir „Moderna“ vakcinų nuo COVID-19 partijos, iš viso – daugiau nei 190 tūkst. dozių,

„AstraZeneca“ atgabentą siuntą sudarė 168,4 tūkst. vakcinos dozių – tai yra didžiausia iki šiol pristatyta šio gamintojo vakcinų siunta.

Šalyje nuo COVID-19 iki šiol pirma vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 235 tūkst. 439 žmonės, dviem – 979 tūkst. 640.

Lietuvoje bent vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 44,2 proc. žmonių.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 2 mln. 926 tūkst. 855 skiepų dozių, iš jų 2 mln. 473 tūkst. 575 yra pristatyta į vakcinavimo centrus. Čia sunaudotos 2 mln. 215 tūkst. 79 skiepų dozės.