Per praėjusią parą pirma doze paskiepyti buvo per 11,4 tūkst. lietuvių. Dar trečiadienį sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys įvardijo, kad norint iki rudens pasiekti visuomenės imunitetą, per dieną reikia pirmą kartą paskiepyti bent 7 tūkst. žmonių.

Dalyje šalies savivaldybių, norinčiųjų pasiskiepyti srautas buvo toks, kokio vakcinacijos centrai neregėjo jau nuo gegužės pabaigos arba birželio pirmosios pusės. Štai Druskininkų savivaldybėje, Statistikos departamento duomenimis, pirmąja „Pfizer“ vakcinos doze paskiepyti buvo 145 asmenys. Paskutinį kartą bent 100 žmonių per dieną šioje savivaldybėje pasiskiepijo tik birželio 10 d. Tuomet „Pfizer“ vakciną gavo 158 žmonės.

Tuo metu Šilutės rajono savivaldybėje pirma „Pfizer“ arba „Moderna“ vakcinos doze ketvirtadienį vakcinavosi 189 gyventojai. Paskutinį kartą daugiau žmonių norą skiepytis čia pareiškė tik birželio 7 d., kai vakcinavosi 223 gyventojai.

Vakcinų net pritrūko

Radviliškio rajone į „gyvą eilę“ prie skiepų sustojo tiek daug žmonių, kad net baigėsi vakcinos. Radviliškio rajono savivaldybės gydytoja Irmina Ruškienė naujienų portalui lrytas.lt pasakojo, kad Grinkiškio miestelyje skiepai baigėsi, o gyventojų eilutė „neištirpo“.

I.Ruškienė patikino, kad „gyvos eilės“ principu Radviliškio rajone gyventojai buvo skiepijami 5 ar 6 kartus ir iki šiol daugiausia pavyko sunaudoti 150 vakcinos dozių. Anot jos, gyventojai susidomėjimą rodo tik „Janssen“ ir „Pfizer“ skiepais. „Moderna“ ir „AstraZeneca“ vakcinos jų susidomėjimo beveik nesusilaukia.

„Ir šį kartą mes pasiėmėme 200 dozių. To tikrai turėjo būti pakankamai, net per daug. O pasirodo – nepakako. Bet mes tikrai pasiėmėme visą maksimumą vakcinų, kurį tuo metu turėjome ir galėjome panaudoti“, – sakė I.Ruškienė.

Pašnekovė paaiškino, kad ruošiantis skiepijimui neturėjo duomenų apie ministerijos nutarimą, kuriuo nepasiskiepiję arba nepersirgę įvairių sektorių darbuotojai nuo pirmadienio privalės profilaktiškai testuotis nuo COVID-19 ligos. I.Ruškienės manymu, būtent ši tvarka paskatino žmones aktyviau skiepytis.

Radviliškio savivaldybės gydytoja patikino girdinti, kad ir į polikliniką pasiskiepyti atėję žmonės pasisako apsisprendę dėl naujo Vyriausybės nutarimo.

„Aš suprantu, kad sužinoję apie šitą reikalą, žmonės suaktyvėjo. Pas mus ir vakcinacijos centre labai pasijautė šitas aktyvumas po šito nutarimo paskelbimo. Ir gavosi taip, kad tos vakcinos pritrūkome. Bet mergaitės šiandien pasiėmė kelis flakonėlius „Pfizer“ vakcinos ir tuos 24 žmones, kurie norėjo būtent šitos vakcinos mes šiandien paskiepijome namuose. Šita problema jau yra išspręsta, nes ketvirtadienį pasiskiepyti nespėjusių žmonių kontaktai buvo surinkti, su jais susisiekta, jie paskiepyti kitą dieną namie“, – paaiškino I.Ruškienė.

Džiaugiasi besiskiepijančių atplūdžiu

Ji pridūrė, kad dalis gyventojų norėjo skiepytis „Janssen“ vakcina, o jos šiuo metu Lietuvoje dar trūksta. Laukiama, kad po vakcinų mainų su Norvegijos karalyste šio skiepo turimi kiekiai labiau atitiks poreikį. Šiuo metu gyventojai daugiausia skiepijasi „Pfizer“ vakcina.

Be to, I.Ruškienė užtikrino, kad kitą savaitę skiepų nepritrūks. Papildoma „Pfizer“ skiepo dozių penktadienį buvo atsivežta iš Šiaulių, mat, vakcinacijos centras planuoja dirbti ir kelias valandas šeštadienį.

„Ką tik buvo posėdis su ministerija ir gavome patikinimą, kad „Pfizer“ vakcinos galime paprašyti bet kuriuo metu“, – paaiškino I.Ruškienė.

Ji patikino labai besidžiaugianti aktyvesniu skiepijimusi ir sakė pritarianti Vyriausybės politikai, kuri paskatino žmones atvykti į vakcinacijos centrus.

Radviliškio rajono savivaldybėje ketvirtadienį pirmą kartą paskiepijo 137 gyventojai. Paskutinį kartą daugiau buvo tik birželio 9 d., kai skiepijosi 140 žmonių, rodo Statistikos departamento duomenys.

Tiek nesiskiepijo nuo gegužės

Šios vasaros vakcinacijos rekordas buvo užfiksuotas Kalvarijos savivaldybėje. Ketvirtadienį pirma „Pfizer“ arba „Moderna“ vakcinos doze čia pasiskiepijo 59 gyventojai. Pusės šimto per dieną paskiepytų gyventojų riba čia nebuvo pasiekta jau nuo gegužės 21 d.

„Žmonės jau tikrai buvo pradėję skiepytis vangiai. Bet tikrai vakar buvo labai daug žmonių. Net nustebome, kad tokiame mažame mūsų miestelyje toks susidomėjimas atsirado“, – lrytas.lt sakė Kalvarijos pirminio sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Ilona Aleksienė.

Kalvarijos miestą ir Radviliškį automobiliu skiria per pusantro šimto kilometrų, bet I.Aleksienė nurodė analogišką gyventojų skiepijimosi priežastį.

„Nemažai matėme žmonių iš mažmeninės prekybos, vairuotojų. Matomai, paskatino tas, kad nepasiskiepijus reikės nuolat testuotis. Žmonės ir galimybių pasų gauti negalės, į renginius nenueis. Gal tai irgi buvo svarbu“, – svarstė I.Aleksienė.

Ji pridūrė, kad įtemptas skiepijimas laukia ir kitą savaitę. Kalvarijoje trečiadienį planuojama skiepyti „Pfizer“ vakcina. Beveik visos vakcinacijai laisvos vietos užimtos jau dabar.

I.Aleksienė pridūrė, kad anplūdis jaučiamas ir vietiniame mobiliajame testavimo punkte. „Šiandien jau tiesiog visos vietos buvo užimtos. Pirmadienį, žiūrime, jau irgi beveik nebėra laisvų vietų. O anksčiau buvo vos po kelis žmones“, – paaiškino Kalvarijos PSPC direktorė.

Pirmadienį įsigalioja nauja testavimo tvarka

Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos Delta atmainos plitimą Lietuvoje, nuo liepos 26 d. įsigalioja papildytas darbų ir veiklos sričių sąrašas, kurių atstovai turės būtinai profilaktiškai periodiškai tikrintis dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Reguliariai tikrintis sveikatą privalės COVID-19 nepersirgę ir nepasiskiepiję tam tikrų sektorių ar veiklos sričių darbuotojai. Atsisakius ar dėl kitų priežasčių neatlikus privalomo periodinio testavimo, darbuotojas gali būti laikinai nušalintas nuo darbo.

Nuo šiol periodiškai testuotis reikės darbuotojams, dirbantiems krovinių tarptautinio vežimo, viešojo transporto ir keleivių vežimo įmonėse, taip pat asmenims, užsiimantiems laisvalaikio ir pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas). Reikalavimai palies ir viešojo maitinimo paslaugų ir mažmeninės prekybos sektorius. Taip pat sveikatą periodiškai tikrintis privalės viešojo administravimo subjektų darbuotojai, profesinės karo tarnybos kariai bei darbuotojai, kurių veikla susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais).

Sveikatos apsaugos viceministrės Aušros Bilotienės Motiejūnienės teigimu, jau dabar matome didėjančias testavimosi apimtis dėl pirmadienį įsigaliosiančio išplėsto privalomo periodinio testavimo tam tikrų darbų ir veiklų sričių darbuotojams.

„Stebėdami testavimo apimčių augimą, kviečiame visus darbdavius ir darbuotojus atsakingai ir iš anksto planuoti privalomo periodinio testavimo laiką. Pagal mobilių punktų apkrovimą raginame savivaldybes pakartotinai įvertinti ir planuoti mobilių punktų veiklą bei prireikus didinti tiek vietų skaičių, tiek ilginti šių punktų darbo laiką“, – sako viceministrė.

A. Bilotienė Motiejūnienė taip pat ragina kiekvieną dar nepasiskiepijusį asmenį vakcinuotis, tokiu būdu prisidedant prie efektyvesnio pandemijos valdymo, ir būti tarp tų, kuriems privalomas periodinis testavimas neaktualus.

Privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai turės būti atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir karantinas, epidemiologinius ypatumus.