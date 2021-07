Specialistai pastebi, kad tokios tendencijos kelia susirūpinimą, nes dėl delsimo tirtis kartu mažėja ir didelės rizikos sąlytį turėjusių žmonių izoliavimo nauda arba, paprastai tariant, užkertamas kelias efektyviai valdyti infekcijos plitimą.

„Apie tuos specifinius simptomus kaip skonio, uoslės praradimas iš žmonių išgirstame vis rečiau. Galvos skausmas, gerklės perštėjimas, sloga ir karščiavimas – tai pagrindiniai simptomai, būdingi delta koronaviruso atmainai.

Tokius simptomus lengva supainioti su peršalimu, tad privalome būti itin dėmesingi savo ir savo artimųjų sveikatai. Pajutę simptomus, privalome likti namuose ir registruotis tyrimui dėl COVID-19“, – sako gyd. epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Anot jos, neretai pasitaiko atvejų, kai blogai pasijutę žmonės numoja ranka į nedidelius negalavimus, nes, pavyzdžiui, laukia susitikimas su draugais ar šeimos šventės.

„Vasaros sezonas net ir pandemijos laikotarpiu išsiskiria šventėmis, šeimų, giminių susitikimais. Atliekant epidemiologinę diagnostiką neretai paaiškėja, kad jau vykdami į tokius susibūrimus užsikrėtusieji jautė vienokius ar kitokius simptomus, bet į juos nekreipė dėmesio ir taip sukėlė didžiulę riziką kitiems. Tai ypač aktualu, kai šalyje ir toliau registruojame delta koronaviruso atmainos atvejus.

Remiantis moksliniais tyrimais, ji žymiai greičiau perduodama, tad net ir trumpas kontaktas gali būti itin rizikingas“, – priduria D. Razmuvienė.

Siūlo privalomą skiepijimą

Ji taip pat sako, kad privalomas skiepijimas nuo koronaviruso tam tikroms profesijoms turėtų būti įvestas jau dabar, nelaukiant rudens.

„Kadangi kitos šalys įsivedinėja tam tikroms profesijoms, tam tikroms sritims privalomąjį skiepijimą, manau, kad tai turėtų būti padaryta ir Lietuvoje“, – BNS antradienį sakė D. Razmuvienė.

Anot jos, tokie reikalavimai galėtų būti įvesti medikams, globos įstaigų darbuotojams, taip pat pedagogams.

Šią savaitę sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigė, kad rudenį skiepijimas tam tikrų profesijų žmonėms gali tapti privalomas. Vis dėlto NVSC epidemiologė teigia, kad delsti nereikėtų, nes visiškam imunitetui susiformuoti reikia maždaug pusantro mėnesio.

Manau, kad galėtų į privalomą skiepijimą būti įtraukti ir mokytojai, nes tai yra ilgas buvimas uždaroje patalpoje su vaikais. (...) Jei bus paskiepyti rugsėjo pirmą dieną, žmonės pilnavertį imunitetą turės tik spalio antroje pusėje. Todėl jei daryti, tai reikia daryti dabar“, – aiškino D. Razmuvienė.

Centro atstovės teigimu, tokiu būdu ugdymo įstaigose būtų užtikrintas didesnis saugumas, nes ne visi moksleiviai gali būti paskiepyti, o ir tie kurie gali – tą daro vangiai.

D. Razmuvienės teigimu, šiuo metu paskiepyta apie 80 proc. pedagogų dar dalis jų yra persirgę, bet „jei pažiūrėsime į atskiras mokyklas, yra nemaža dalis nepaskiepytųjų“.

Ji taip pat akcentavo, kad, norint išsaugoti kontaktinį ugdymą, ir vėl turėtų būti pasitelktas reguliarus testavimas.

NVSC specialistai ragina žmones, turinčius ūmioms viršutinėms kvėpavimo takų infekcijoms būdingų požymių, likti namuose, nedalyvauti susibūrimuose, nesilankyti viešose vietose.

Jaučiantys simptomus tyrimui registruotis turėtų internetu – www.1808.lt., nesant galimybės – skambinti Karštosios linijos telefonu 1808.

Be to, specialistai primena, kad svarbiausias ginklas kovoje su virusu – vakcinos. Tad ragina savajam skiepui registruotis tuos, kurie to dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar nepasiskiepijo.