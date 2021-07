Nei vienoje iš suvalkietiškų savivaldybių sergamumas COVID-19 liga neviršija nustatytos 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų ribos. Šakių rajone šis rodiklis tesiekia 53,7; Kalvarijos savivaldybėje – 60,3; Vilkaviškio rajono – 67,2. Visos trys savivaldybės į C2 zoną įšoko dėl to, kad teigiamų diagnostinių COVID-19 testų dalis per 7 dienas šiose teritorijose viršijo 4 proc.

Dėl analogiškos priežasties tarp geltonosios ir raudonosios zonų vis blaškosi Klaipėdos rajono savivaldybė, kuri trečiadienį vėl nusidažė raudona spalva.

Didžiausiu sergamumu Lietuvoje vis dar išsiskiria pajūrio savivaldybės: Palanga ir Klaipėdos miestas. Per pastarąsias 2 savaites jose 100 tūkst. gyventojų atitinkamai tenka 274 ir 216,7 atvejo. Šimto ribą minėtas rodiklis taip pat viršija Skuodo r. savivaldybėje (191,5), Kretingos r. (174,2), Rietavo (153,3), Kauno mieste (137,8), Šilutės r. (132,2) ir Šiaulių mieste (128,6).

Pagal skiepijimo apimtis nei viena raudonoji savivaldybė nepatenka tarp pirmūnų. Aukščiausias vakcinacijos rodiklis – Palangos mieste. Su 55 proc. paskiepytų gyventojų ji rikiuojasi 15-oje vietoje tarp 60-ies šalies savivaldybių. Daugiau nei pusė gyventojų tarp raudonųjų savivaldybių vakcinuota tik Kauno mieste (52,9 proc.) ir Šakių r. (52,8 proc.).

Pagal skiepijimo tempą „raudonųjų sąraše“ toliau rikiuojasi Šiaulių miestas (47,4 proc.), Vilkaviškio r. (46,9 proc.), Rietavas (44,3 proc.), Šilutės r. (44 proc.), Kalvarija (41 proc.), Kretingos r. ir Klaipėdos miestas (po 40,9 proc.), Klaipėdos r. (40,1 proc.), Skuodo r. (39,6 proc.). Iškalbinga tai, kad pastarosios penkios savivaldybės patenka į mažiausiai gyventojų paskiepijusių dešimtuką.

Trečiadienį Lietuvoje nustatyti 337 nauji koronaviruso infekcijos atvejai. Tai didžiausias skaičius nuo birželio mėnesio pradžios.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 218.