Primename, kad po didelio atgarsio visuomenėje ir medikų bendruomenėje sulaukusios jaunos medikės netekties sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys dar gegužės viduryje specialiai sudarytai Pokyčių inicijavimo grupei pavedė įvertinti Respublikinės Šiaulių ligoninės darbo organizavimo sąlygas, procesus ir psichologinį klimatą, parengti siūlymus dėl būtinų pokyčių, reikalingų užtikrinti saugią darbo aplinką bei darbuotojų psichologinę gerovę.

Praėjusią savaitę Pokyčių inicijavimo grupė pateikė ministrui išvadą. Joje išskirtos probleminės įstaigos veiklos sritys ir pasiūlyti galimi veiksmai pasikartojančioms Šiaulių ligoninės veiklų planavimo, vykdymo ar vertinimo problemoms spręsti.

Pokyčių inicijavimo grupės išvados pagrindu ministras pavedė Respublikinei Šiaulių ligoninei planuoti bei vykdyti vidaus tvarkų, procesų peržiūrą, darbuotojų kompetencijų atskiromis temomis kėlimą, veiklų skaitmenizavimą, personalo valdymo pokyčius, iniciatyvas strateginio planavimo srityje ir kt. Šių veiksmų įgyvendinimas numatytas etapais iki kitų metų pabaigos.

Ministro vizito į Šiaulius tikslas yra ne tik Pokyčių inicijavimo grupės išvadų aptarimas, bet ir siekis susitarti dėl tolesnių veiksmų, suderinti visų pusių lūkesčius, taip pat pristatyti pačios Ministerijos indėlio ir bendradarbiavimo galimybes šiuo laikotarpiu.

Susipažinęs su teiktomis išvadomis, ministras A. Dulkys laikosi nuostatos, kad šioje situacijoje ypatingas vaidmuo tenka lyderystei. Būtent ligoninės administracijai ir vadovams tenka didžiausia atsakomybė ne tik už savo, bet ir kitų žmonių veiklą, su jais siejama daug lūkesčių ir keliama pagrįstų reikalavimų keisti įpročius bendravimo, santykių, problemų sprendimo srityse.

Dėl šios priežasties susitikimas apie pokyčius ir naujovių integravimą į kasdienę ligoninės veiklą vyksta su vadovaujančias pareigas einančiais bendruomenės nariais.

Pokyčių inicijavimo grupės vadovės Simonos Bieliūnės nuomone, pateikti sprendimai orientuoti į pagrindinius rizikos veiksnius, kurie neigiamai veikia Šiaulių ligoninės psichosocialinę aplinką.

Pokyčių inicijavimo grupės veiklų metu buvo siekiama įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių – tiek į problemų analizavimą, tiek į siūlomų sprendimų aptarimą. Po išvados projekto aptarimų su bendruomene ir jai pritarus kryptims, kuriomis turėtų vykti pokyčiai, svarbiausia yra darbuotojų motyvacija ir noras keistis.

Kaip pabrėžiama Pokyčių inicijavimo grupės ataskaitoje, susidariusi situacija neabejotinai turi įtakos ir Šiaulių ligoninės veiklos rezultatams, todėl jų efektyvinimui turi būti naudojami visi turimi ir nepanaudoti šios gydymo įstaigos ištekliai. Pokyčių inicijavimo grupės siūlomų sprendimų nuoseklus įgyvendinimas leis organizacinėmis, vadybinėmis ir administracinėmis priemonėmis pagerinti šios ligoninės darbuotojų savijautą, užtikrinti pozityvesnį psichologinį klimatą.

Ministras, vertindamas Pokyčių inicijavimo grupės išvadas, įvardija, kad minėtosios problemos kyla yra ne tik konkrečioje gydymo įstaigoje, bet ir visoje sveikatos priežiūros sistemoje.

„Akivaizdu, tolerancija mobingo ir psichologinio smurto apraiškoms, vadovavimo įgūdžių stokai, prastam psichologinis klimatui, žemam psichikos sveikatos raštingumui sveikatos sistemoje tęsiasi ilgus metus. Panašu, kad iki šiol niekas nei akademinei bendruomenei, nei ligoninių vadovams tokių uždavinių nekėlė. Taip daugiau nebebus, – teigia A. Dulkys. – Kalbėsiuosi su aukštųjų mokyklų vadovais apie pokyčius studijų programose, su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais – dėl jų kompetencijų auginimo, susitarsime ir įdiegsime naujus rodiklius, susijusius su darbuotojų psichologine gerove, į veiklos vertinimo sistemą“.

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys kartu su Pokyčių inicijavimo grupės vadove S. Bieliūne artimiausiu metu susitiks ir su kitų pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, kad aptartų numatomus spręsti klausimus bei planuojamas vykdyti veiklas darbuotojų psichologinei gerovei užtikrinti.

Liepos 12 dieną iš pareigų atšauktas buvo RŠUL direktorius Remigijus Mažeika.

A. Dulkio teigimu, ligoninės vadovo elgesys sumenkino įstaigos reputaciją, sukėlė darbuotojų ir visuomenės nepasitikėjimą įstaigos veikla, todėl nuspręsta pradėti jo atleidimo procesą.

Komisija nustatė, kad ligoninės vadovas tinkamai nekontroliavo vidinių procesų, neužtikrino nediskriminacinės darbo aplinkos, neužkirto kelio nesaugiam psichosocialiniam klimatui formuotis ir toleravo šią situaciją.

Taip pat kaip neigiamai veiklą charakterizuojanti aplinkybė įvardyti ligoninės vadovui teisėsaugos pateikti įtarimai.

Teisėsauga šiuo metu aiškinasi Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbusios jaunos medikės savižudybės aplinkybes, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot žiniasklaidos, nelaimė galėjo įvykti dėl mobingo darbo vietoje.

Be to, R. Mažeika taip pat yra tarp medikų, kuriems įtarimai pateikti didelio masto Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrime dėl gydymo įstaigų viešųjų pirkimų. Jame įtariama per 50 žmonių, iš jų devyni – gydymo įstaigų vadovai.