Koronavirusas nesitraukia: per parą Lietuvoje – 353 nauji užkrato atvejai, infekcinė liga pražudė dar 8 žmones

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 353 nauji koronaviruso atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė 8 žmonės, pirmadienį skelbia Statistikos departamentas.

Šalyje per praėjusią parą atlikta 2598 molekuliniai (PGR) ir 2897 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 298165 žmonės, iš jų tebeserga 7271.

Nuo COVID-19 ligos iš viso mirė 4547 žmonės. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 9233 mirtys.

Susirgo Klaipėdos meras

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas susirgo koronavirusu.

„Vakar po pietų, pajautęs lengvą silpnumą, slogos simptomus bei nei iš šio, nei iš to atsiradusį kosulį, nusprendžiau pasitikrinti ir atlikti COVID-19 testą. Deja, bet atsakymas buvo teigiamas“, – feisbuke sekmadienį parašė meras.

Jis teigė, jog prieš keturis mėnesius buvo pilnai vakcinuotas ir laikėsi visų rekomendacijų.

„Esu absoliučiai įsitikinęs, kad būtent skiepai ir užtikrina pakankamai lengvą infekcijos formą bei eigą, nors...prie lovos traukia, tai irgi tiesa“, – rašė V. Grubliauskas.

„Po ligos nedvejodamas nei akimirkos, kai tik mano amžiaus grupės žmonėms bus galima skiepytis trečiąja vakcinos doze, būtinai pasinaudosiu tokia galimybe“, – teigė jis.

Skiepų rezervai – milžiniški

Skiepų artimiausiais metais tikrai netrūks. Kad tik netrūktų besiskiepijančių.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pas įvairius gamintojus vakcinų nuo COVID-19 Lietuva yra rezervavusi trejiems metams.

„Šiuo metu esame rezervavę tikrai nemenką kiekį vakcinų. Bendras vakcinų krepšelis yra 16 mln., šios vakcinos numatytos tiek šiems metams, tiek kitiems, tiek dar kitiems“, – sakė (SAM) kanclerė Jurgita Grebenkovienė.

Vyriausybė trečiadienį sutarė nepirkti bendrovių „Sanofi Pasteur“ ir GSK kuriamos vakcinos nuo COVID-19.

Lietuva yra pasirašiusi sutartis dėl septynių vakcinų įsigijimo: 1,86 mln. dozių „AstraZeneca“, 0,7 mln. dozių „Janssen“, 1,38 mln. dozių „CureVac“, 0,5 mln. dozių „Moderna“ 9,3 mln. dozių „Pfizer“ vakcinos, 0,6 mln. dozių „Novavax“ vakcinos ir 0,37 mln. dozių „Valneva“ vakcinos.

Neramios žinios iš Japonijos

Du Japonijos regionai sekmadienį sustabdė dalies „Moderna“ vakcinų nuo COVID-19 naudojimą aptikus daugiau užteršimo atvejų,

Tokie pranešimai pasirodė po to, kai ketvirtadienį Japonijoje buvo sustabdytas 1,63 mln. „Moderna“ skiepų dozių naudojimas, gavus informacijos, kad kelios šių preparatų partijos yra užterštos.

Be to, tų skiepų naudojimas sustabdytas Sveikatos apsaugos ministerijai pranešus, kad anksčiau rugpjūtį 30 ir 38 metų vyrai mirė po to, kai buvo paskiepyti antrosiomis „Moderna“ vakcinos dozėmis.

Jie buvo paskiepyti vakcinomis iš vienos iš trijų partijų, kurių naudojimą ketvirtadienį sustabdė Vyriausybė.