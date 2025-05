Gydymo įstaigose atliekant daugiau kraujo perpylimų, gyventojai kviečiami nelikti abejingi

Skaičiuojama, kad per metus – nuo 2023 m. iki 2024 m. – ligoninėms pristatyta 4000 daugiau kraujo komponentų maišelių. Šiuo metu labiausiai trūksta 0+/– ir A+/– grupių kraujo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

NKC duomenimis, 2024 m. Lietuvos gydymo įstaigoms buvo pristatyta daugiau nei 75 tūkst. kraujo komponentų maišelių, o 2023 m. jų poreikis buvo kiek didesnis nei 71 tūkst.

Be to, fiksuojamas augantis užsakomų kraujo komponentų poreikis ir Kauno miesto ligoninėse – beveik 9,1 tūkst. 2024 m. ir 6,4 tūkst. 2023 m. laikotarpiais.

NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, nepaisant to, kad neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje populiarėja ir kasmet sulaukiama vis daugiau donorų, kartais būna sudėtingų situacijų, kai ima trūkti tam tikros grupės kraujo atsargų, pavyzdžiui, atostogų metu. Šiuo metu labiausiai trūksta 0+/– ir A+/– grupių kraujo.

„Būtent todėl nuolat ieškome būdų, kaip skatinti neatlygintiną kraujo donorystę, stipriname bendradarbiavimą su gydymo įstaigomis. Kraujo komponentų poreikis auga ir dienos stacionare, kai pacientai, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, gali nesiguldami į ligoninę, sulaukti kraujo perpylimo iš donorų paaukoto kraujo tą pačią dieną ir išvykti namo“, – sako D. Gutauskas.

Pasak jo, vieno donoro paaukotas kraujas gali išgelbėti gyvybę ar padėti pasveikti net trims pacientams, tad kiekvieno donoro paaukotas kraujas yra aukso vertės, o neatlygintina donorystė – kilniausia humaniškumo forma.

„Tai, kad kai kurių šalies gydymo įstaigų užsakomi kraujo kiekiai iš NKC didėja, rodo, jog neturime nuleisti rankų ir privalome būti visada pasirengę padėti medikų gydomiems pacientams, ištiesdami ranką neatlygintinai kraujo donorystei. Kraujo donorais gali tapti visi sveiki 18–65 metų gyventojai, o vyresni nei 65 metų, tik esantys geros sveikatos ir turintys gydytojo pažymą“, – sako D. Gutauskas.

LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė sako, kad paslaugų plėtra lemia didesnį pacientų skaičių, kartu ir išaugusį kraujų komponentų poreikį.

„Džiaugiamės prieš porą metų Aukštuosiuose Šančiuose atidaryto Terapijos dienos stacionaro paslaugų augimu. Matome, kad šios paslaugos tikrai reikalingos. Pacientai dažnai jas renkasi kaip patogesnę alternatyvą stacionarui, nes po suteiktų procedūrų gali grįžti į namus. Vos prieš kelias savaites atidarėme antrą Terapijos dienos stacionarą Šilainių padalinyje (Josvainių g. 2)“, – sako LSMU Kauno ligoninės vadovė.

D. Žaliaduonytė pabrėžia, kad darbuotojai, suprasdami kraujo donorystės svarbą, yra aktyvūs kraujo donorystės akcijų, reguliariai organizuojamų ligoninėje, dalyviai.

LSMU Kauno ligoninės Kraujo banko vadovės Ievos Satkevičiūtės-Kalamažnikienės teigimu, dažniausiai vienam pacientui kraujo transfuziją tenka atlikti kelis kartus.

„Labai dažnai, kai pacientai į ligoninę atvyksta su kritiškai žemais hemoglobino lygiais, pavyzdžiui, 36 g/l., neužtenka 1 ar 2 maišelių eritrocitų masės. Kartais vienam pacientui prireikia net 9 maišelių. Dažniausiai kraujo transfuzijos taikomos pacientams, sergantiems kraujo ligomis, onkologiniais susirgimais, kai pradėta chemoterapija lemia anemijos progresavimą“, – I. Satkevičiūtė-Kalamažnikienė.

LSMU Kauno ligoninės duomenimis, vien Terapijos dienos stacionare per mėnesį panaudojami vidutiniškai 45 maišeliai eritrocitų masės, o per 2024 m. pacientams gydyti panaudoti 343 maišeliai. O ligoninės stacionare, kai pacientai guldomi ilgesniam periodui, per mėnesį panaudojama vidutiniškai beveik 600 maišelių. Viso per 2023 m. sunaudota 5657 maišelių 2515 pacientams, o 2024 m. – beveik 1300 vienetų daugiau.

Stacionaruose iš donorų paaukoto kraujo komponentų atliekami perpylimai chirurgijos, traumatologijos, akušerijos-ginekologijos, infekcinių ligų, vidaus ligų skyriuose, reanimacijoje, intensyvios terapijos, gastroenterologijos, pulmonologijos skyriuose.