Nuotolinė gydytojo konsultacija – ką galima diagnozuoti nuotoliu?

Vaizdo ar susirašinėjimo konsultacijos su gydytoju metu parengiamas gydymo planas, esant poreikiui išrašomi receptai ar nukreipiama pas gydytojus specialistus. Kaip tokios nuotolinės konsultacijos didina medicinos paslaugų efektyvumą ir kokiose situacijose gyventojams pasitarnauja labiausiai?

Nuotolinė konsultacija dažnai – optimaliausias sprendimas

Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, pernai nuotolinės konsultacijos sudarė penktadalį visų šeimos gydytojų suteiktų konsultacijų. Nors dar galima išgirsti nuomonių, kad tokios konsultacijos nėra pilnavertės, sveikatos priežiūros sektoriaus atstovų ir pačių pacientų patirtys rodo priešingai. Anot šeimos gydytojo Domo Denisovo, tam tikrais atvejais nuotolinė konsultacija yra optimaliausias sprendimas.

„Nuotolinės konsultacijos yra tinkamos tikrai ne visose situacijose ir visiškai pakeisti kontaktinių vizitų negali. Tačiau nemaža dalis šeimos gydytojų darbo nereikalauja paciento buvimo kabinete. Atlikti pirminį sveikatos įvertinimą ir nustatyti tolimesnių tyrimų bei specialistų konsultacijų poreikį, paskirti siuntimus ir išrašyti ar atnaujinti receptus daugeliu atveju galima ir nuotoliu.

Nuotolinės konsultacijos taip pat gali labai praversti gyventojams susidūrus su tam tikrais sveikatos sutrikimais atostogų metu, kai greitai atvykti į gydymo įstaigas yra sudėtinga ar brangiai kainuoja“, – pažymi D. Denisovas.

Gydytojo konsultacija per keletą valandų – jau realybė

Proveržio šioje srityje siekia pirmoji Lietuvoje gydytojus, pacientus ir draudimo bendroves jungianti skaitmeninės medicinos platforma „uhealth“, turinti jau per 20 tūkst. aktyvių vartotojų. Per ją nuotolinės šeimos gydytojų konsultacijos paprastai yra prieinamos vos per keletą valandų. „uhealth“ produkto vadovo, Andriaus Zygmantos įsitikinimu, pernelyg daug sveikatos apsaugos sistemos resursų tenka administravimui, koordinavimui ir logistikai. Pacientams tai reiškia kelionę į kliniką, laukimą eilėse ir laiko eikvojimą dažnai grynai administracinio pobūdžio vizitams. Skaitmeninė medicina tai keičia.

„Sveikatos platforma „uhealth“ pacientų patirtį pakeičia iš esmės. Skaičiuojama, kad maždaug 60 proc. visų kontaktinių vizitų pas šeimos gydytojus Lietuvoje yra nebūtini. Tokių vizitų pakeitimas nuotoliniais yra ta kryptis, kurioje matome didžiulį potencialą. Tai reiškia geresnes ir greitesnes medicinos paslaugas gyventojams, efektyvesnį gydymo įstaigų resursų panaudojimą ir medicinos personalui tenkančio krūvio mažinimą“, – sako A. Zygmanta.

Apie tai kalba ir skaičiai. Jei kontaktinio vizito pas šeimos gydytoją Lietuvoje paprastai tenka laukti 1–7 dienas, tai nuotolinę konsultaciją per „uhealth“ platformą galima gauti per 1–2 valandas nuo registracijos. Paskirtų tyrimų rezultatų peržiūra, einant įprastu keliu, gali užtrukti 5–10 dienų. Programėlėje gydytojų komentarai pateikiami per keletą valandų nuo rezultatų gavimo. O kur dar laikas praleistas kelionėje į gydymo įstaigas, laukimas transporto spūstyse ar autobusų stotelėse ir, žinoma, poliklinikų koridoriuose? Neretai paprasčiausiam vaistų recepto atnaujinimui ar tyrimo paskyrimui tenka paaukoti gerą pusdienį.

Gyventojai jaučia naudą

Skaitmeninės medicinos paslaugų nauda įsitikina ir vis daugiau gyventojų. Programuotoju vienoje tarptautinėje įmonėje dirbantis vilnietis Tomas pasakoja, kad nuotolinės gydytojų konsultacijos jam padeda lėtinę ligą kontroliuoti sugaištant gerokai mažiau laiko vizitams į gydymo įstaigas. „Anksčiau kiekvieną kartą, kai reikėdavo atnaujinti vaistų receptą, turėdavau praleisti pusę darbo dienos kelionei į gydymo įstaigą ir laukimui. Nuotolinių konsultacijų dėka viskas užtrunka 15 minučių“, – sako Tomas.

Nuotolines konsultacijas teigiamai vertina ir kaunietė Inga. „Kai sūnui pakilo temperatūra, artimiausias vizito pas gydytoją laikas poliklinikoje buvo tik po 5 dienų. Per „uhealth“ platformą gydytoja pakonsultavo tą pačią dieną, išrašė vaistus ir siuntimą tyrimams. Kitą dieną juos atlikome ir rezultatus aptarėme su ta pačia gydytoja, kuri jau žinojo visą situaciją. Tad visą reikiamą pagalbą ir gydymo planą gavome per pusantros dienos. Tradicinėje sistemoje tai būtų užtrukę beveik savaitę“, – pažymi Inga.

Suteikia saugumo jausmą užsienyje

Nuotolinės gydytojų konsultacijos gali itin praversti kilus sveikatos problemų užsienyje. Tą patvirtina Los Andžele su patalynės blakėmis susidūrusio Dovydo patirtis. Į verslo kelionę JAV išvykęs vyras nustebo po nakvynės viešbutyje pastebėjęs stiprius odos išbėrimus. Bandymai užsiimti savigyda vaistinėje įsigyjant alergijas slopinančių tablečių nepadėjo, todėl Dovydas nusprendė pasinaudoti nuotoline gydytojo konsultacija per „uhealth“.

„Jau po pusantros valandos turėjau galimybę pasikonsultuoti su gydytoju, kuris iš pateikto situacijos apibūdinimo ir nuotraukų iš karto suprato, kad turiu reikalų su patalynės blakėmis. Gydytojas pasiūlė įsigyti veiksmingą tepalą, kurį naudojant išbėrimo pėdsakai dingo jau po keleto dienų. Draudimo bendrovei nereikėjo siųsti jokių dokumentų, o konsultacijos išlaidos buvo padengtos automatiškai. Galimybė gauti nuotolines gydytojų konsultacijas yra ne tik labai patogu, bet ir suteikia saugumo jausmą būnant toli nuo namų“, – teigia Dovydas.

Per nuotolį įmanoma nustatyti ne vieną sutrikimą

Gydytojo D. Denisovo teigimu, išties nemažai sveikatos sutrikimų šeimos gydytojai gali įtarti vien iš pacientų apibūdintų simptomų. Daugeliu atvejų ir kontaktinių konsultacijų metu paties paciento išsakyti nusiskundimai yra pagrindas, kuriuo remiamasi paskiriant tam tikrus tyrimus ir gydytojų konsultacijas. Ar tie nusiskundimai išsakomi gyvai, ar nuotolinės konsultacijos metu, anot D. Denisovo – iš esmės nėra jokio skirtumo.

„Pavyzdžiui, peršalimo ligas, įvairių išbėrimų ar kitų sveikatos sutrikimų priežastis galima įtarti vien iš pokalbio su pacientu. Kruopščiai aptarus paciento skundus ir paskyrus reikiamus tyrimus dažnu atveju galima diagnozuoti ir sudėtingesnes ligas – tokias, kaip mažakraujystė. Visgi, jei kyla bent menkiausių neaiškumų, visuomet lieka kontaktinės konsultacijos galimybė. Skaitmeninė medicina negali ir neturi visai pakeisti įprastų konsultacijų, tačiau didina jų prieinamumą, nebūtinus vizitus keičiant nuotolinėmis paslaugomis. Dėl to, mano įsitikinimu, jos turėtų tapti neatsiejama visų gydytojų darbo dalimi“, – sako D. Denisovas.

Gydymo tęstinumą užtikrina integracija su E. sveikata

Anot A. Zygmantos, tam, kad nuotolinės konsultacijos būtų pacientams išties naudingu ir visos sveikatos apsaugos sistemos efektyvumą didinančiu sprendimu, būtina šių paslaugų integracija su E. sveikatos sistema. Vystant „uhealth“ platformą šiam aspektui buvo skirtas itin didelis dėmesys.

„Sklandi platformos integracija su E. sveikata ir naudotojų sveikatos duomenų saugumas buvo ir yra mūsų didžiausias prioritetas. Ši integracija leidžia konsultacijų duomenis, receptus ir siuntimus automatiškai įkelti į nacionalinę E. sveikatos sistemą. Taip užtikrinamas gydymo tęstinumas – pacientui apsilankius pas kitą gydytoją, pastarasis E. sveikata sistemoje mato, koks gydymas buvo paskirtas naudojant „uhealth“ platformą“, – pažymi A. Zygmanta.

A. Zygmanta neabejoja, kad skaitmeninė medicina ir toliau sparčiai vystysis, o jos privalumais pasinaudos vis daugiau savo laiką branginančių gyventojų. Jo įsitikinimu, sveikatos sistema gali veikti taip pat paprastai, kaip e. bankininkystė ar maisto užsakymas internetu.