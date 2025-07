El. cigarečių pardavėjai: pavojų kelia nekontroliuojama šešėlinė ir neteisėta prekyba

„Tai reiškia, kad vartotojas, įsigydamas tokią prekę iš legalaus prekybininko, gali būti tikras dėl jos kokybės ir saugumo“, – rašoma Asociacijos pranešime.

Be to, visi legalūs gaminiai be išimties privalo būti iš anksto registruojami ES notifikavimo sistemoje „EU-CEG“, o registracijos procesą ir prekybos kontrolę Lietuvoje užtikrina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Tekste toliau aiškinama, kad legalioje rinkoje prieinamos el. cigaretės turi atitikti kelias svarbias ES direktyvas: elektromagnetinio suderinamumo direktyvą, mažos įtampos direktyvą bei „RoHS“ (angl. Restriction of Hazardous Substances) direktyvą, kuri riboja pavojingų medžiagų, tokių kaip švinas ar gyvsidabris, naudojimą elektroniniuose komponentuose.

Taip pat visose ES šalyse narėse yra taikomas „REACH“ (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reglamentas, užtikrinantis, kad visos naudojamos cheminės medžiagos būtų registruotos ir saugios bei nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai ar aplinkai.

Asociacija ragina atskirti legalią el. cigarečių rinką nuo nusikalstamos prekybos narkotinėmis medžiagomis, nes apsinuodijimo atvejus sukelia nelegaliai įsigyti, nekontroliuojami, neteisėti produktai, kurie neturi nieko bendra su legaliais, registruotais ir teisės aktus atitinkančiais el. cigarečių gaminiais, parduodamais registruotose prekybos vietose, turinčiose licenciją verstis tokia prekyba.

„Tokie produktai Lietuvoje nėra legalūs ir nėra prieinami legaliose prekybos vietose, todėl neteisėtas jų platinimas ir laikymas turi būti griežtai kontroliuojamas ir baudžiamas“, – teigiama Asociacijos pranešime.

„Viešojoje erdvėje vis dar matome tendenciją neteisingai tapatinti apsinuodijimo atvejus su legaliais el. cigarečių produktais, nors realybėje vartojami visai kitos kilmės ir paskirties preparatai. Tokia dezinformacija ne tik klaidina visuomenę, meta šešėlį ant kontroliuojamų ir legaliai veikiančių verslų, bet ir užtemdo tikrąją problemą – nelegalių narkotinių medžiagų sklaidą tarp jaunimo“, – teigiama Asociacijos pareiškime.

Asociacija taip pat atkreipia dėmesį, kad ribojant legalią prekybą – neproporcingai didinant mokesčius bei taikant perteklinius reikalavimus – sudaromos palankios sąlygos nelegaliai ir nekontroliuojamai rinkai plėstis, o tai tik spartina pavojingų produktų sklaidą tarp jaunimo.

„Įrenginiai, kuriais apsinuodijama, įsigyjami iš nelegalių šaltinių – parsisiunčiami iš trečiųjų šalių prekybos tinklalapių, per socialinius tinklus ar mobiliąsias programėles, ar perkami iš rankų į rankas. Tokiuose produktuose gali būti psichoaktyvių ir narkotinių medžiagų, kuriems teisėtai rinkoje parduodamos el. cigaretės apskritai nėra technologiškai pritaikytos“, – teigia Tabako gaminių ir su jais susijusių prekybos įmonių asociacija.

Asociacijos teigimu, norint suvaldyti nelegalios rinkos mastą šalyje, įstatymų leidyboje būtina daugiau dėmesio skirti kovai su šešėline prekyba, neteisėta, nelegalių produktų apyvarta, priemonės turi būti nukreiptos į nelegalių produktų tiekimo grandinę, kas iki šiol nėra daroma.