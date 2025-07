Kodėl didžiuosiuose miestuose gyvenantys onkologiniai pacientai gauna mažesnes savivaldybių išmokas?

Onkologinė liga pacientų bendruomenės nariams atneša išties daug įvairių iššūkių, iš jų pagrindiniai – tai išaugusi finansinė našta dėl netekto darbingumo ar padidėjusių išlaidų, kurios reikalingos gydymui, reabilitacijai, sveikatos stiprinimui, papildomoms medicinos pagalbos, ortopedinėms priemonėms įsigyti, rašoma POLA pranešime žiniasklaidai.

Tikslinės socialinės ir/ar finansinės pagalbos teikimas yra priskirtas savivaldybių kompetencijai, todėl kiek savivaldybių – tiek skirtingų tvarkų, jų nuostatų, taisyklių. Svarbu pažymėti, kad vienkartinė išmoka, mokama savivaldybės, yra papildoma individualaus pobūdžio socialinė parama, skirta finansinių sunkumų patiriantiems asmenims. Nors dalyje savivaldybių traktuojama, kad asmens liga yra pakankama sąlyga kreiptis socialinės paramos, tačiau didžiojoje dalyje savivaldybių papildomai vertinamos ir vidutinės asmens gaunamos ar vienam kartu gyvenančiam (šeimos nariui) tenkančios pajamos.

„Savivaldybės išmoka dažnu atveju yra gyvybiškai svarbi paramos forma Lietuvos žmonėms, ypač tokiose situacijose, kai suserga, pvz., šeimos maitintojas, vieniša mama, auginanti mažamečius vaikus ar vienišas vyresnio amžiaus žmogus. Nesunku įsivaizduoti susirgusio žmogaus padėtį, jei bazinė senatvės pensija, sukaupus minimalų 15 metų stažą, šiuo metu tesiekia 298,45 Eur, pridėjus priemoką žmogui išmokama suma 365,13 Eur vargiai leidžia padengti ne tik pragyvenimo, bet ir papildomas dėl gydymo atsiradusias išlaidas.

Be papildomos finansinės paramos mažas pajamas gaunantis žmogus, atsidūręs onkologinės ligos akistatoje, negali išgyventi. Kitas svarbus aspektas, kad skirtingos savivaldybės skirtingai apibrėžia, kuriais atvejais reikalinga finansinė parama – dažniausiai vertinamos šeimos pajamos, jų dydžiai skiriasi skirtingose savivaldybėse. Visgi yra gerųjų pavyzdžių, kai susirgus onkologine liga, finansinė parama gyventojui skiriama nepriklausomai nuo pajamų,“ – sako POLA direktorė Neringa Čiakienė.

Pacientai yra linkę dalintis savo patirtimi sprendžiant jiems aktualius klausimus – ne išimtis ir apie valstybės teikiamą finansinę pagalbą. Sužinojus, kad analogiškoje situacijoje esantis asmuo, tačiau gyvenantis kitoje savivaldybėje, finansinę paramą gauna, tuo tarpu kitam asmeniui sakoma, kad parama nepriklauso ar priklauso ne finansinė išmoka, o tik kompensacija, pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus. Dažną apima neteisybės, nusivylimo jausmas, širdyje lieka kartėlis. Neretai žmonės apgailestauja, kad sergantis giminaitis ar pažįstamas gretimoje savivaldybėje išmoką gavo, o tuo tarpu savoje savivaldybėje jam atsako, kad, deja – nepriklauso.

Savo nusivylimu dalinasi POLA bendruomenės narė Ineta. Moteris dėl išmokos į Šiaulių m. savivaldybės Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių nuo metų pradžios telefonu kreipėsi jau tris ar keturis kartus, skambindavo kas mėnesį ir vis sulaukdavo atsakymo, kad dar nepaskirtas išmokų biudžetas.

„Vieną dieną man paskambino Vilniuje gyvenanti draugė ir klausia – ar matei, juk Šiauliai jau turi paskyrę lėšas išmokoms, kreipkis!“ – paradoksalią situaciją pasakoja Ineta.

„Kai galiausiai nuėjau į savivaldybę, išgirdau atsakymą, kad jei išmoka ir būtų skirta, tai tik kaip kompensacija už receptinius vaistus. O aš juk po chemoterapijos, patiriu daugybę šalutinių poveikių, man būtina specifinė galūnių odos, nagų priežiūra, tam kas mėnesį žaizdoms ir sueižėjusių nagų priežiūrai skirtiems tepalams ir purškiamiems vaistams išleidžiu virš 100 Eur, o jie nereceptiniai, tad už juos kompensacija nepriklauso. Gydytis važinėju į Vilnių, pavėžėjimas šiuo metu – ir tas jau nebepriklauso...

Tai didelės išlaidos mūsų šeimai, nes aš šiuo metu turiu nedarbingumą, vyras pasinėrė į viršvalandžius, kad būtų lengviau, tad kadangi mūsų šeimos pajamos viršija 550 Eur asmeniui, išmokos negausiu,“ – pasakoja moteris. Ji sako liūdinti ne tik dėl savęs, nes mato, kiek daug aplinkoje vėžiu sergančių žmonių vargsta, turi rinkti čekius, kad įrodytų savo sunkios padėties tikrovę.

POLA jau eilę metų reguliariai seka ir sistemina informaciją dėl savivaldybių išmokų skyrimo tvarkų, teikia rekomendacijas, vertina priimtus pakeitimus, skyrimo sąlygas ir informuoja apie esamas galimybes sergančius ir jų artimuosius.

Per pastaruosius metus pavyko pasiekti, kad nemaža dalis savivaldybių atsisakė ydingos nuostatos – skirti išmokas tik III-IV vėžio stadija sergantiems asmenims ir šiuo metu sudaro galimybes kreiptis dėl išmokų visiems onkologiniams pacientams, nepriklausomai nuo diagnozuotos ligos stadijos. Kaip geruosius pavyzdžius būtų galima įvardinti Pakruojo r., Plungės r. Kupiškio r., Skuodo r., kurios nevertina pacientų pajamų visais atvejais arba bent aktyvaus gydymo metu, išmokų rėžiai jose pakankamai dideli.

Svarbu paminėti, kad pvz., Plungės r. savivaldybė šiemet peržiūrėjo išmokų skyrimą onkologiniams pacientams, o į išmokų peržiūrėjimo procesą įtraukė POLA priklausančios asociacijos „Onkologinės ligos draugas“ atstovus, derino sąlygas, ieškojo balanso tarp savivaldybės galimybių ir pacientų poreikių atliepimo (buvo pasiektas kompromisas, kad aktyvaus gydymo metu pacientų pajamos būtų nevertinamos).

POLA direktorė N. Čiakienė pažymi, kad išmokas ypač sudėtinga gauti didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio m. savivaldybių gyventojams. Būtent šiose savivaldybėse taikomas kompensacinis patirtų išlaidų modelis, kuomet parama skiriama ne kaip finansinė išmoka, o kaip tikslinių išlaidų kompensavimas, pateikus patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Dažnai, tik kreipdamiesi paramos, žmonės sužino apie tokį reikalavimą, o išlaidas patvirtinančių kelionės bilietų, kasos čekių ir pan. nebūna sukaupę, be to, dalies asmenų pajamos yra tokios žemos, kad jie, negaudami finansinės paramos, jiems reikalingų prekių, paslaugų įsigyti negali – nejaugi turėtų skolintis?

Vilniaus m. savivaldybėje nustatyta, kad tikslinė pašalpa gali būti skiriama onkologiniams ligoniams kompensuoti gydymosi išlaidas, jei per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu šiems asmenims buvo taikomas aktyvus gydymas, t. y. buvo atlikta transplantacinė operacija, taikomas radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas. Parama skiriama kaip išlaidų kompensacija, prašant pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, tačiau griežtai neapibrėžiant galimų išlaidų tipų.

Vertinamos gaunamos pajamos: vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį turi būti mažesnės nei 3,5 Vyriausybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (773,5 Eur), o bendrai gyvenantiems – vieno asmens pajamos turi neviršyti 3 VRP dydžių (663 Eur). Maksimali paramos suma gali siekti iki 25 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (1 750 Eur). Kadangi yra nurodoma tik maksimali išmokos suma, todėl pacientams nėra žinoma, kokia suma jam realiai gali būti skiriama gydymosi išlaidoms kompensuoti, t. y. ar jam pateikus reikalingus dokumentus bus kompensuojamos visos faktiškai patirtos išlaidos, ar išmokos suma bus mažesnė.

Vilniaus raj. savivaldybėje gyvenantys onkologiniai pacientai, nepriklausomai nuo susirgimo stadijos, gali kreiptis finansinės paramos, tačiau, deja, tikslinė pašalpa skiriama tik kompensuoti išlaidoms, be to, yra apibrėžta, kokioms išlaidoms, t. y. būtiniems vaistams įsigyti (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) arba apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus). Vertinamos pajamos – vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžių (773,5 Eur) per mėnesį.

Tikslinės pašalpos dydį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, kuris negali viršyti 30 BSI (2 100 Eur). Kaip ir Vilniaus m. savivaldybės atveju, nurodoma tik galima maksimali pašalpos suma, todėl pacientams nėra žinoma, kokia suma jiems galėtų būti realiai skiriama patirtoms gydymosi išlaidoms kompensuoti, t. y. ar pateikus prašymą ir dokumentus bus kompensuojamos visos faktiškai patirtos išlaidos, ar pašalpos suma bus mažesnė.

Kauno m. savivaldybėje ne visi onkologiniai pacientai gali kreiptis paramos, nes nustatyta, kad išmoka gali būti skiriama tik sunkios ligos atveju, t. y. III-IV stadijos onkologinės ligos atveju arba asmenims su negalia.

Visgi, jei asmeniui diagnozuota I-II stadijos onkologinė liga ir nustatytas dalyvumo lygis, finansinės paramos kreiptis galima, tačiau skirsis pašalpų dydžiai. Pacientai su diagnozuota III-IV ligos stadija gali tikėtis 560 Eur dydžio pašalpos, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP dydžius (663 Eur) vienam asmeniui, o negalią turintys asmenys, kuriems buvo nustatyta I-II ligos stadija – 280 Eur dydžio išmoka, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 2 VRP (442 Eur) vienam asmeniui. Kaip ir Vilniaus m. savivaldybės atveju, pašalpa skiriama tik kaip kompensacija už jau patirtas išlaidas.

Klaipėdos m. savivaldybėje visi onkologiniai pacientai gali kreiptis pašalpos, nes nustatyta bendra sąlyga, kad materialinė parama gali būti skiriama ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais, kai reikalingi mokami vaistai, maisto papildai, vitaminai, medicinos priemonės (išskyrus diagnostinius testus) bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai asmenys, vertinant pastarųjų 3 mėnesių ir (ar) kreipimosi mėnesio laikotarpį, patyrė (patiria) vaistų, maisto papildų, vitaminų, medicinos priemonių, sveikatos priežiūros paslaugų nuolatinio pobūdžio išlaidas, kurios viršija 0,3 VRP (66,3 Eur) dydį. Paramos dydis siekia tik 1 VRP (221 Eur) ir skiriamas tik tiems asmenimis, kurių pajamos neviršija 3 VRP (663 Eur), tačiau besikreipiantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius patirtas (patiriamas) išlaidas (kasos aparato, pinigų priėmimo kvitai, sąskaitos faktūros, išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir pan.) ir kt. dokumentus – t. y. taikomas išlaidų kompensavimo modelis.

Šiaulių m. savivaldybėje nustatyta bendra sąlyga, kad gali būti kompensuojamos gydymosi išlaidos. Šiuo atveju nėra išskiriama atskira pagalbos rūšis onkologiniams pacientams, tačiau jie kreiptis gali. Vėlgi, tikslinė pašalpa skiriama tik kompensuoti išlaidoms, pakankamai siaurai apibrėžiant išlaidų grupes: tik vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, nurodant, kad „pacientams gydymosi išlaidos gali būti kompensuojamos ligos atveju, pateikus receptus nekompensuojamiems vaistams įsigyti ir jų apmokėjimo čekius ar gydymo įstaigos išduotą pažymą apie reikalingų medicininių priemonių įsigijimą“. Taikomas ir papildomas reikalavimas, kad nurodyti dokumentai pašalpai skirti pateikiami už ne ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi dienos. Nustatyti vertinamų pajamų rėžiai šiek tiek skiriasi priklausomai nuo to, ar asmuo gyvena vienas: vieno gyvenančio asmens pajamos turi neviršyti 3,5 VRP (773,5 Eur) (toks pat pajamų dydis taikomas ir Vilniuje), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos turi būti mažesnis 2,5 VRP dydžio (552,5 Eur) vienam asmeniui. Kaip teigiamą dalyką galima išskirti, kad dėl paramos skyrimo galima kreiptis iki 3 kartų per kalendorinius metus, o kompensuojama suma gali siekti iki 3 VRP (663 Eur) dydžio.

Panevėžio m. savivaldybėje išmoka taip pat skiriama tik išlaidoms kompensuoti, tačiau dėl jos gali kreiptis visi asmenys, kuriems diagnozuota onkologinė liga ir yra sudėtinga finansinė būklė. Kompensuojamos tik išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tačiau patirtų ir prašomų kompensuoti išlaidų suma turi būti ne mažesnė nei 1 BSI (70 Eur) (dėl kompensavimo dar galima kreiptis, jei išlaidų suma 10% mažesnė, t. y. 63 Eur, tačiau jei 62 Eur – jau nebe). Išlaidos vaistams kompensuojamos visais atvejais, medicinos priemonėms – tik operacijos atveju.

Kaip teigiamą dalyką galima išskirti, kad prašymai išlaidoms kompensuoti gali būti pateikiami per 36 mėnesius nuo onkologinės ligos nustatymo, tačiau apsunkinimas, kad reikia pateikti tai įrodančius dokumentus (kasos aparato, pinigų priėmimo kvitai, sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos faktūros, sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, išduotą per 6 mėnesius iki prašymo pašalpai gauti pateikimo mėnesio, kuriame būtų nurodyta, kad asmeniui yra rekomenduojama įsigyti medicinos priemonę/-es) ir kt.). Paramos dydis gali siekti iki 3 VRP (663 Eur), jei vidutinės pajamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens per mėnesį vienam asmeniui neviršija 4 VRP (884 Eur).

Manome, kad didžiųjų miestų savivaldybės turėtų atsisakyti išlaidų kompensavimo modelio, kaip reikalaujančio per didelės administracinės naštos, ir laiku neatliepiančio pacientų poreikių, ar bent jau gerokai plačiau taikyti tikslinių išlaidų sąvoką: numatant išlaidas ir sveikatai palankiai mitybai, burnos priežiūrai, transportui ir pan. Svarbu suprasti, kad onkologinė liga visada siejasi su išaugusia finansine našta dėl būtinos pilnavertės ar pasikeitusios mitybos (pvz., kai pašalinamas organas), reikalingų vizitų pas odontologą dėl gydymo metu padidėjusio burnos priežiūros poreikio bei papildomų transporto išlaidų vykstant į procedūras, tyrimus, gydytojų konsultacijas ar periodinius patikrinimus. Papildomų išlaidų taip pat reikalauja gydymas, reabilitacija, ortopedinių ir pagalbos priemonių įsigijimas, o netekto darbingumo situacijos dar labiau apsunkina paciento finansinę padėtį.

Taip pat matome, kad išmokų skyrimo sąlygos, nepakankamai atliepiančios pacientų poreikius, yra ir tokiose savivaldybėse kaip Akmenės r. (kompensuojamos išlaidos, išmokos suma mažesnė nei kitose savivaldybėse, rėžis tikrinamoms pajamoms žemas, t. y. 552,5 Eur), Joniškio r. (nors išmokų rėžiai geri, taikomas kompensacinis modelis), Kalvarijos (nors netikrinamos pacientų pajamos, tačiau onkologinė liga kaip atskira kategorija neišskiriama), Molėtų r. (nors išmokos suma gana aukšta, tačiau taikomas kompensacinis modelis, onkologinė liga kaip atskira kategorija neišskiriama), Neringos m. (onkologinė liga kaip atskira kategorija neišskiriama), Raseinių r. (kompensavimas, tik III-IV stadijos pacientams), Kretingos r. (nors išmokos suma pakankamai didelė, tačiau skiriama tik III-IV stadijos pacientams), Vilkaviškio r. (kompensavimas, pajamos aktyvaus gydymo metu nevertinamos, nors skiriama suma pakankamai didelė).

Savivaldybių vienkartinių išmokų skyrimo tvarkų reglamentavimas paskelbtas pacientų navigacijos sistemoje priesvezi.lt:

– Analizė dėl onkologiniams pacientams skiriamų vienkartinių išmokų reglamentavimo skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse: https://priesvezi.lt/wp-content/uploads/2025/07/Onkologiniams-pacientams-skirtu-vienkartiniu-ismoku-reglamentavimas-skirtingose-LR-savivaldybese_atnaujinta-2025–06.pdf

– POLA lentelė apie savivaldybių skiriamas išmokas: https://priesvezi.lt/wp-content/uploads/2025/07/2025–06-savivaldybes-ismokos-atnaujinimas-puslapiui.pdf

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) jau 13 metų padeda einantiems onkologinės ligos keliu, telkia juos į bendruomenę, teikia visokeriopą pagalbą. Lietuvoje kasdien onkologinės ligos diagnozę išgirsta 50 žmonių, taigi per metus net 18 tūkstančių šeimų stoja į kelią, kurio nė vienas nesirenkame savo noru. Šiuo metu POLA padeda jau 60 000 onkologinių pacientų ir jų artimųjų. Kiekvieną mėnesį šis skaičius paauga apie 800 žmonių.

Su išduodama POLA kortele onkologine liga sergantiems žmonėms gyvenimo kasdienybė, finansinė našta tampa lengvesnė, viltis – stipresnė, nemokamai gaunant POLA specialistų (psichologo, dietologo, teisininko) individualias konsultacijas. Būrys savanorių pacientų gidų, palaiko gyvąjį ryšį ir neša žinią, kad ir su liga GYVENIMAS tęsiasi. Sukurtoje navigacijos sistemoje www.priesvezi.lt pacientams ir jų artimiesiems lengva rasti svarbiausią informaciją pagal paciento kelio etapus.