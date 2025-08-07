Alytaus medikų dramoje – naujas posūkis: sukilo miesto gyventojai

„Eisime paskui mylimus medikus“
Lrytas primena, kad solidarų sprendimą medikai priėmė dėl to kaip vykdoma reorganizacija, kurios metu adresu Jiezno g. 2 veikianti įstaiga jungiama prie Alytaus miesto poliklinikos.
Paviešinus naujieną apie medikų žingsnį, aistras raminti suskubo Alytaus miesto savivaldybė, „Facebook“ paskyroje paskelbusi, kad pacientams nuo rugsėjo 1 d. niekas nesikeis, nes tose pačiose patalpose dirbs nauji medikai. Tačiau, panašu, alytiškai nenusiteikę lengvai susitaikyti su pokyčiais.
„Ačiū už informaciją ir viso gero šiai įstaigai, eisime paskui mylimus gydytojus, kurie visi draugiškai išeina“, – tvirtą poziciją po savivaldybės įrašu pareiškė Sigita.
Jos nuomonę palaikė ir daugiau alytiškių. „Būtent! Mes taip pat! Gerbiu Gydytojus už vienybę ir palaikau!“, – rašė Eglė.
„Aš labai patenkinta šio kolektyvo darbu ir nenorėčiau niekur kitur eiti. Geros gydytojos, slaugutės, tokių niekur kitur nėra net Vilniuje“, – gerų žodžių medikams negailėjo Birutė.
Medicinos įstaigą paliekantys medikai neslėpė, kad sėdėti be darbo nežada, bet reiškė apgailestavimą, kad buvo išardytas darnus kolektyvas.
„Esu dėkinga visiems, kurie manimi pasitikėjo per tuos 25 darbo metus miesto Pirminės sveikatos priežiūros centre. Labai liūdna, kad dabar susiklostė tokia situacija. Mus tik informavo apie reorganizaciją, mūsų nuomonės apie tai neklausė, tik pasiteiravo, kas liks, kas išeis.
Nejautėme nei supratimo, nei pagarbos, jei būtume tai jautę, gal ir būtume likę. Klausimas, ar bus gerai, kai centras bus prijungtas prie poliklinikos. Pacientai pas mus visada buvo priimami jiems patogiu laiku, su jais daug metų dirbo tie patys daktarai. Mūsų kolektyvas buvo kaip šeima, todėl visi kartu ir išeiname“, – „Alytaus naujienoms“ sakė nuo rugsėjo PSPC paliekanti vaikų gydytoja Dalia Svilienė.
Bus dingstis uždaryti įstaigą?
„Jiezno g. 2 nuo 2025–09–01 dirbs nauji šeimos gydytojai, išplėstinės praktikos slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos, komanda kuri rūpinsis tiek vaikais, tiek suaugusiais“, – ramino savivaldybės atstovai.
Tačiau dalis alytiškių svarstė, kad be pacientų šie medikai neturės darbo.
„Išeis žmonės į buvusių gydytojų apylinkes, nauji nesurinks pakankamai žmonių ir bus pretekstas šią polikliniką uždaryti. Savivaldybė bus susitvarkiusi savo reikalus be teisinių pažeidimų ir prieš žmones „sąžiningai“, – kandžiai prognozavo Neringa.
Bet buvo tokių, kurie į esamą padėtį žvelgė pragmatiškiau.
„Bėgant laikui, emociją pakeis praktinis įvertinimas, nes viskas priklausys nuo paslaugos kokybės (...) Į polikliniką eini ne kavos su gydytoja išgerti, todėl neprotinga bijoti to, kas bus, kai dar nežinai, kas bus“, – aiškino Liudas.
Meras aiškinasi situaciją
Apie Alytays miesto savivaldybės PSPC jungimą prie Alytaus poliklinikos skelbta dar praėjusių metų pabaigoje. Gruodžio 30 d. paviešinta ir nuotrauka, kurioje abiejų įstaigų vadovai pasirašę dokumentus draugiškai spaudžia ranką vienas kitam.
Lrytas kelis kartus bandė susisiekti su Alytaus miesto poliklinikos direktoriumi Mariumi Jasaičiu, tačiau jo komentaro gauti nepavyko.
Trečiadienį Vilniuje viešėjęs Alytaus meras Nerijus Cesiulis sakė, kad susiklosčiusi padėtis – siurprizas ir jam pačiam.
„Girdėjau, kad darbuotojai išeina į kitą gydymo įstaigą, Alytaus rajono Pirminės sveikatos priežiūros centrą. Klausimas, kokiu pagrindu jie taip daro. Aiškinsimės. Kokia dabar ta situacija, nežinau. Skambinau įstaigos direktorei, ji nekėlė ragelio.
Kiek žinau, įstaigų jungimo metu visi gydytojai turėjo likti dirbti, išliktų ir tie patys atlyginimai. Bet kuriuo atveju, kai grįšiu į Alytų, aiškinsiuosi situaciją“, – portalui LRT.lt trečiadienį sakė Alytaus meras.
Lrytas žiniomis, M.Jasaitis ir miesto valdžia reorganizacijos klausimus turėjo aptarti ketvirtadienio popietę.