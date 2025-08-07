Pokyčiai poliklinikose: iš esmės keičiasi receptų išrašymo tvarka

Tą padaryti gali bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas, slaugytojas diabetologas ar išplėstinės praktikos slaugytojas.
Ministerijos teigimu, įsigalioję pakeitimai dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, tokių kaip tvarsčiai, sauskelnės ir kt., išrašymo padės tiek gydytojams, tiek slaugytojams išvengti neaiškumų, skiriant medicinos pagalbos priemones.
„Slaugytojas ir anksčiau pacientui parinkdavo tinkamą priemonę, paaiškindavo kaip ja naudotis, todėl leidžiant sveikatos priežiūros specialistui išrašyti kompensuojamuosius receptus, jam suteikiama dar daugiau savarankiškumo, galimybių panaudoti savo kompetencijas praktikoje“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Pagal naująją tvarką šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas nustato pacientui diagnozę ir nurodo, kokias priemones būtų tikslinga skirti.
Savo ruožtu slaugytojas gali parinkti tinkamiausias priemones ar priemonių grupę ir išrašyti kompensuojamąjį receptą, paaiškinti, kaip ir kokiu dažnumu jas naudoti.