Šeimos gydytoja Saulė keliasi į Zarasus: „Visada traukė mažesni miestai“

Nuo pat studijų laikų gydytoja žinojo, kad nori dirbti ten, kur gyvenimo ritmas ramesnis, o žmonės – artimesni. Todėl pasirinkimas persikelti į Zarasus nebuvo atsitiktinis.
„Visada traukė mažesni miestai. Svarstėme įvairias Lietuvos vietoves – nuo šalies vakarų iki pačių šiauriausių rajonų, bet galiausiai nusprendėme, kad čia – geriausias balansas tarp gyvenimo kokybės ir galimybės padėti žmonėms“, – sakė gydytoja.
Baigusi medicinos studijas ir šeimos medicinos rezidentūrą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Saulė kelerius metus dirbo Pakruojo sveikatos centre bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose. Rezidentūros metais gydytoja taip pat dirbo Šilutėje ir Skuodo rajone, kur įgijo vertingos praktikos regioninėse gydymo įstaigose, rašoma Zarasų sveikatos centro pranešime žiniasklaidai.
Studijų metais ji taip pat dalyvavo profesinių mainų programoje ir atliko praktiką Maroke – ši patirtis padėjo plačiau pažvelgti į pacientų priežiūrą tarpkultūriniame kontekste. Patirties sukaupė nemažai, tačiau būtent šeimos medicina jai pasirodė artimiausia širdžiai.
„Tai specialybė, kurioje kartu su pacientu keliauji visą jo gyvenimą – nuo kūdikystės iki senatvės. Matau tame didelę prasmę. Tai – ilgalaikiai santykiai, pasitikėjimas, bendras darbas sveikatos link“, – pasakojo ji.
Pasirinkimą keltis į Zarasus lėmė ir vidinis noras gyventi arčiau gamtos, jaustis bendruomenės dalimi. Kaune gimusi ir užaugusi Saulė sako, kad didmiesčio tempas ilgainiui pradėjo varginti: „Mažesniame mieste žmonės atviresni, nuoširdesni. Daug lengviau užmegzti tikrą ryšį – ne tik su pacientais, bet ir su kaimynais, kolegomis. Jauti, kad priklausai.“
Paklausta apie lūkesčius pradėjus darbą Zarasų sveikatos centre, gydytoja atvira – viskas dar nauja, bet viltinga. „Tikiuosi, kad su pacientais pavyks kurti pasitikėjimu grįstą santykį. Norėčiau, kad žmonės jaustų, jog gydytojas nėra autoritetas, kurio reikia bijoti – priešingai, mes esame viena komanda. Tik kartu galime siekti rezultato“, – teigė pašnekovė.
Ypač svarbia gydytoja laiko prevenciją – dalyką, kuris vis dar nėra savaime suprantamas kiekvienam pacientui. „Kartais žmonės nedrįsta kreiptis, laiku pasitikrinti. O juk prevencija – tai ne formalumas, tai rūpestis savimi. Labai norėčiau, kad žmonės Zarasuose pamažu keistų požiūrį ir daugiau dėmesio skirtų sveikos gyvensenos įpročiams.“
Laisvalaikiu Saulė atsipalaiduoja gamtoje – mėgsta pasivaikščiojimus, miškus, išvykas prie ežerų. Kartais pažvejoja, kartais tiesiog leidžia laiką tyloje.
„Gamta – tai vieta, kurioje grįžtu į save. Man svarbu turėti tą vidinį balansą, o jį padeda išlaikyti būtent ramesnis gyvenimas, arčiau žemės“, – šypsojosi gydytoja.