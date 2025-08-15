ES piliečių iniciatyvą už saugų ir prieinamą abortą palaikė 5,6 tūkst. lietuvių

Iniciatyva siekiama užtikrinti, kad moterų gyvenimas taptų laisvesnis, saugesnis ir geresnis, „kad ir kurioje mūsų sąjungos vietoje, kad ir kokiomis sąlygomis jos gyventų“.
„Neturėdamos galimybės gauti aborto paslaugą, moterys daugelyje Europos vietovių ne tik patiria fizinį pavojų; tai sukelia nereikalingą ekonominę ir psichinę įtampą moterims ir šeimoms, dažnai atskirtoms nuo visuomenės ir dėl to juo labiau negalinčioms sau to leisti“, – tikina iniciatoriai.
Tiesa, Europos Komisija (EK) VRK buvo perdavusi patikrinti 5867 šiai iniciatyviai pritarusių Lietuvos piliečių parašus.
Po patikrinimo, VRK 174 parašus pripažino negaliojančiais: 113 atvejų Gyventojų registre nebuvo nurodyto asmens kodo duomenų, 13 atvejų pritarimo parašus buvo pateikę ne Lietuvos piliečiai, o 48 atvejais piliečio pavardė neatitiko Gyventojų registre nurodytos pavardės.
Tam, kad dėl šios iniciatyvos būtų pradėtas ES politikos formavimas, jai reikėjo per metus surinkti bent milijoną parašų. Pastaroji sulaukė daugiau kaip milijono ES piliečių palaikymo.
Tiesa, įvairiose ES valstybėse dar vyksta parašų patikrinimo procedūros.