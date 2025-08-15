Žinios, kurios šviečia.
SveikataMedicinos žinios

Įsidėmėkite: 5 atvejai, kai nereikia siuntimo pas gydytoją – vizitas bus nemokamas

2025 m. rugpjūčio 15 d. 08:24
Lrytas.lt
Jei nenori mokėti iš savo kišenės, apsilankymui pas gydytoją specialistą beveik visada reikalingas siuntimas. Tačiau yra išimčių. Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, kokiais atvejais siuntimo pas gydytoją nereikia.
Gyventojams naudinga žinute VLK neseniai pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Kada gydytojas priims be siuntimo?
Paskelbtame įraše įvardinti penki atvejai, kai pas gydytoją specialistą galima patekti be siuntimo – verta įsidėmėti!
„Kada pas gydytoją specialistą galima eiti be siuntimo? Primename, kad siuntimo nereikia, jeigu:
– gydytojo nurodymu lankotės pakartotinai pas tą patį specialistą dėl tos pačios sveikatos problemos;
– reikia būtinosios medicinos pagalbos – ji teikiama nemokamai, net jei nesate drausti PSD;
– kreipiatės dėl psichikos sveikatos priežiūros ar į gydytoją odontologą gydymo įstaigoje, kurioje esate prisirašę;
– reikia antro lygio dermatovenerologo konsultacijos dėl odos ar lytiškai plintančių ligų;
– kreipiatės į tam tikrus antrinio lygio gydytojus (pavyzdžiui, infekcinių ligų, vidaus ligų) universitetų ar respublikinėse stacionarinėse gydymo įstaigose, kai ŽIV tyrimo rezultatas teigiamas.
Be to, be siuntimo dėl ambulatorinės konsultacijos galima kreiptis į burnos, veido ir žandikaulių chirurgą, veido ir žandikaulių chirurgą ar otorinolaringologą, jei medicinos dokumentuose nurodyta, kad pacientui įtariamas galvos ar kaklo navikas.
Visais šiais atvejais svarbiausia – kreiptis į tas gydymo įstaigas, kurios dėl reikiamos paslaugos yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Tada šias paslaugas įprastai apmoka Valstybinė ligonių kasa iš PSDF lėšų“, – paaiškino VLK.
