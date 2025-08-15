Įsidėmėkite: 5 atvejai, kai nereikia siuntimo pas gydytoją – vizitas bus nemokamas

Gyventojams naudinga žinute VLK neseniai pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Kada gydytojas priims be siuntimo?
Paskelbtame įraše įvardinti penki atvejai, kai pas gydytoją specialistą galima patekti be siuntimo – verta įsidėmėti!
„Kada pas gydytoją specialistą galima eiti be siuntimo? Primename, kad siuntimo nereikia, jeigu:
– gydytojo nurodymu lankotės pakartotinai pas tą patį specialistą dėl tos pačios sveikatos problemos;
– reikia būtinosios medicinos pagalbos – ji teikiama nemokamai, net jei nesate drausti PSD;
– kreipiatės dėl psichikos sveikatos priežiūros ar į gydytoją odontologą gydymo įstaigoje, kurioje esate prisirašę;
– reikia antro lygio dermatovenerologo konsultacijos dėl odos ar lytiškai plintančių ligų;
– kreipiatės į tam tikrus antrinio lygio gydytojus (pavyzdžiui, infekcinių ligų, vidaus ligų) universitetų ar respublikinėse stacionarinėse gydymo įstaigose, kai ŽIV tyrimo rezultatas teigiamas.
Be to, be siuntimo dėl ambulatorinės konsultacijos galima kreiptis į burnos, veido ir žandikaulių chirurgą, veido ir žandikaulių chirurgą ar otorinolaringologą, jei medicinos dokumentuose nurodyta, kad pacientui įtariamas galvos ar kaklo navikas.
Visais šiais atvejais svarbiausia – kreiptis į tas gydymo įstaigas, kurios dėl reikiamos paslaugos yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Tada šias paslaugas įprastai apmoka Valstybinė ligonių kasa iš PSDF lėšų“, – paaiškino VLK.