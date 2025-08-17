Po kraupios tragedijos ligoninė atleidžia daugiau nei 10 slaugytojų

Vidurinės mokyklos mokinė vardu Sara Niyimbona, apibūdinta kaip užjaučianti ir atvira, mirė balandžio 13 d., kai nepastebėta išėjo iš savo palatos Šventosios Širdies vaikų ligoninėje Spokane. Ji iššoko iš automobilių stovėjimo aikštelės ketvirto aukšto, praneša portalas Nypost.com.
Ir anksčiau Sara bandė nusižudyti. Dėl to ji 2024 m. kelis kartus buvo paguldyta į skubios pagalbos skyrių.
Įtariama, kad ligoninė, nepaisant jos savižalojimo istorijos, panaikino pagrindines saugos priemones, įskaitant visą parą veikiančią priežiūrą: vaizdo stebėjimą ir durų signalizaciją, todėl jos tinkamai neprižiūrėjo mirties naktį, pranešė „Investigate West“, remdamasi šeimos pateiktu ieškiniu.
„Kaip ji išėjo iš palatos niekam nematant? Kaip ji nuėjo iki pat lifto niekam nematant? Jie man visiškai neatsakė. Pasitikėjau šia ligonine. Tikėjau, kad ji pasirūpins mano dukra“ – naujienų agentūrai sakė jos motina Nasra Gertrude.
Ligoninės vadovybė teigia, kad slaugytojos neteisėtai susipažino su Saros medicininiais įrašais, nors tiesiogiai nedalyvavo jos priežiūroje. Pasak vadovybės, tai galimai pažeidė federalinį sveikatos apsaugos privatumo įstatymą. Ligoninės atstovai taip pat nurodo, kad po Saros mirties pradėjo vidinį tyrimą ir įdiegė naujus protokolus, įskaitant visų pacientų savižudybės rizikos patikrinimą ir dingusių pacientų paieškos procedūras.
Tuo metu Vašingtono valstijos slaugytojų asociacija, atstovaujanti darbuotojams, tikina, kad atleidimai buvo „kerštas“ prieš slaugytojas, kurios kalbėjosi su žiniasklaida po Sara mirties.
Sąjungos atstovai taip pat kalba, kad slaugytojos pateikė skundą, o šio proceso sprendimas „gali užtrukti ilgai“.
Valstybinis Sveikatos apsaugos departamentas taip pat atlieka tyrimą dėl Saros mirties.
