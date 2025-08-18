Po D. Trumpo pareiškimų – šokas: europiečiams brangs populiarus vaistas

Augimas skaudžiausiai atsilieps, jei vartojama didesnė vaisto dozė. Kataloginė mėnesio kurso kaina padidės nuo 122 iki 330 svarų sterlingų (nuo 139 iki 382 eurų). Tiesa, mažesnės vaisto dozės kainos augimas nebus toks ženklus.
Be to, vaistą parduodantys mažmenininkai gali išsiderėti nuolaidų. Todėl įmanoma, kad kainos augimas, kurį pajus vartotojai, nebus toks ženklus.
Taip pat pranešama, kad vartojant „Mounjaro“ su gydytojo receptu, jo kaina nesikeis. Taip yra, nes Anglijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) išsiderėjo dideles nuolaidas.
Šių vaistų injekcijos sumažina žmogaus apetitą. Pastebėta, kad medikamentas gali padėti numesti 20 proc. kūno svorio.
Jungtinėje Karalystėje apie 1,5 milijono žmonių vartoja svorio metimo vaistus, o daugiau nei pusė jų – „Mounjaro“. Apskaičiuota, kad devyni iš dešimties už šiuos vaistus moka patys, perka juos internetu arba vaistinėse.
„Eli Lilly“ teigė, kad vaistas Jungtinėje Karalystėje buvo parduodamas žymiai mažesne kaina nei kitose Europos šalyse.
Amerikiečių farmacijos kompanijos sprendimas buvo priimtas netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasiskundė didelėmis vaistų kainomis JAV.
Tyrimai rodo, kad vaistų kainos JAV gali būti tris kartus didesnės nei kitose ekonomiškai pajėgiose valstybėse.
„Smūgis pacientams“
„Eli Lilly“ išplatintame pranešime nurodoma, kad Jungtinė Karalystė buvo viena pirmųjų valstybių, kurioje „Mounjaro“ tapo prieinamas. Esą tuomet farmacijos kompanija sutiko vaistą tiekti ženkliai mažesne kaina.
„Atsižvelgiant į aplinkos pokyčius ir naujus klinikinius įrodymus, patvirtinančius „Mounjaro“ vertę, dabar nuosekliau deriname katalogo kainą, kad užtikrintume sąžiningą valstybių indėlį padengiant inovacijų sąnaudas“, – paaiškino „Eli Lilly“.
Nepriklausomų vaistinių asociacijos vadovė dr. Leyla Hannbeck teigė, kad ją šokiravo ir labai nuvylė kainų kilimas.
„Tai – smūgis pacientams“, – sakė ji.
Pasak L.Hannbeck, svarbu, kad žmonės, kurie jau vartoja „Mounjaro“, pasitartų su specialistu.
„Pacientai taip pat neturėtų nusivilti, nes „Mounjaro“ nėra vienintelė išeitis. Vaistinėse gausite patarimų apie visą gydymo būdų spektrą“, – akcentavo L.Hannbeck.
Internetinės vaistinės „Medexpress“ medicinos reikalų vadovė dr. Sophie Dix BBC pasakojo, kad įmonė dar bando išsiaiškinti, kaip kainų augimas atsilieps pacientams.
Pasak jos, blogiausias scenarijus būtų, jei žmonės svorio metimo vaistų pradėtų ieškoti juodojoje rinkoje.
