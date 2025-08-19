„Kas čia per nesąmonė?“: netrukus įsigalios siuntimų tvarka, kurią gydytojai deda į šuns dienas

„Jeigu pacientas atsisako būti iš karto užregistruotas paslaugai, kuriai išduotas siuntimas, gauti, pacientas neregistruojamas ir apie tai pažymima paciento elektroniniame medicinos dokumente E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, – naujos tvarkos niuansus portalui Lrytas aiškino Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Tačiau medikų bendruomenėje jau kilo audra. „Kas čia per nesąmonė?“, – rudenį įsigaliosiančios naujos pacientų registracijos tvarkos nesupranta šeimos gydytoja Toma Kundrotė.
Ji prognozuoja, kad ministrės įsakymas sukurs biurokratinius pančius. Pasak T.Kundrotės, žmogus nebūtinai iš anksto būna nusiteikęs, kad gaus siuntimą pas gydytoją urologą.
Juk pas šeimos gydytoją žmogus ateina su skundu dėl savijautos. Sakykime, pacientą pakonsultavęs, simptomus ir kraujo/šlapimo tyrimų rezultatus įvertinęs šeimos gydytojas siunčia jį pas gydytoją urologą.
„Nežinau, reikia pasižiūrėti į mano grafiką“, „Turiu paklausti, ar dukra galės mane nuvežti“, „Kur čia reikės eiti?“, „Nežinau, man reikia pasitarti“. Tai – replikos, kurias T.Kundrotė išgirsta, kai pasisiūlo pati pacientą iš karto užregistruoti pas gydytoją specialistą.
Taigi, žmogus neretai negali iš karto nuspręsti dėl registracijos pas gydytoją laiko. Kaip SAM nurodo, tada šeimos gydytojas dokumente E025 turėtų pažymėti, kad pacientas pas specialistą registruosis pats.
Neatsižvelgė į medikų pastabas
„Nesąmonė! Čia nėra medicininė informacija. Gydytojo siuntime jos apskritai neturėtų būti“, – piktinosi T.Kundrotė.
Pasak jos, tikėtina, kad iš karto pas gydytoją urologą nepanoręs registruotis pacientas vėliau paprašys pagalbos. Kadangi pacientas persigalvos, šeimos gydytojui reikės „pasikelti“ dokumentus ir juos perrašyti, kad žmogus pas urologą nesiregistruoja pats.
„Manau, kad Ligonių kasos ir ministerija per stipriai reglamentuoja, kur žmogui eiti ir ką daryti. Čia yra absurdas. Jei norės, žmogus užsiregistruos pats. Reikės pagalbos – paprašys poliklinikos darbuotojo“, – Lrytas sakė T.Kundrotė.
Pasak jos, Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga (LŠGPS), kurios valdybos narė yra T.Kundrotė, teikė ministerijai pastabas dėl naujosios tvarkos, tačiau į medikų siūlymus atsižvelgta nebuvo.
Registracijos pas gydytoją urologą tvarka – tik pirmas žingsnis. „Sprendžiant iš to kaip bendrauja ministerija, panašu, kad bus peržiūrėtos visos tvarkos“, – sakė T.Kundrotė.
Ką planuoja ministerija?
Dėl naujos tvarkos naujienų portalas Lrytas kreipėsi į SAM.
Į klausimą, kodėl nebuvo atsižvelgta į LŠGPS pastabas, ministerija neatsakė. Ir galimų naujos tvarkos nepatogumų, dėl kurių baiminasi gydytojai, SAM nekomentavo.
Vietoj to atsakyme plačiau paaiškinta, kaip popieriuje turėtų veikti naujoji tvarka. Dalį ministerijos komentaro jau pateikėme šio teksto pradžioje.
„Užregistruoti pacientą gali ne tik šeimos gydytojas, bet ir kiti specialistai, pvz., atvejo vadybininkas, administratorius. Taip pat numatyta paciento teisė atsisakyti būti iš karto užregistruotam siuntime nurodytai paslaugai gauti“, – teigiama raštu pateiktame SAM komentare.
Be to, ministerija abstrakčiai paaiškino, ko tikimasi iš pokyčių.
„Šios nuostatos tikslas – skatinti paciento įsitraukimą į gydymo procesą, didinti šeimos gydytojų ir kitų gydytojų specialistų atsakomybę išrašant siuntimus, užtikrinti sklandų paciento kelią reikalingoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti“, – nurodė SAM.
Ministerija patvirtino, kad ateityje analogiški pokyčiai turėtų būti pritaikyti ne tik prireikus apsilankyti pas gydytoją urologą, bet ir išrašant kitus siuntimus.
„Tokią pacientų registravimo tvarką planuojama taikyti ir kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms“, – teigiama SAM komentare.