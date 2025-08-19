Žinios, kurios šviečia.
Mums tik pasvajoti? Aiškėja, kad naujas vaistas nuo senatvinės ligos per brangus net Švedijai

2025 m. rugpjūčio 19 d. 16:35
Lrytas.lt
Europos Komisija dar pavasarį paskelbė, kad prieš Alzheimerio ligą nukreiptas vaistas „Lecanemab“ patvirtintas kaip saugus ir veiksmingas. Tai – pirmasis vaistas, sulėtinantis degeneracinius procesus galvos smegenyse, sergant Alzheimerio liga, kurio galimas teigiamas poveikis laikomas reikšmingu. Tačiau daugeliui europiečių šis medikamentas iki šiol nėra prieinamas.
Vaistu savo gyventojų aprūpinti nepajėgia net turtingos šalys. Pavyzdžiui, Švedijoje jau būgštaujama, kad Alzheimerio liga sergantys pacientai liks be veiksmingo gydymo.
Priežastis – valstybei ir farmacijos bendrovei nepavyksta susitarti dėl vaisto kainos, prieš kelias dienas pranešė „Sveriges Radio“.
Karolinska instituto sveikatos ekonomikos profesorius Linusas Jönssonas radijo laidoje pasakojo, kad nors vaistas turi įtakos ligos eigai, tačiau jo nauda nėra įspūdinga. Kalbama, kad „Lecanemab“ ligos progresavimą sulėtina 6 mėnesiais.
„Tai reiškia, kad yra riba, kiek esame pasirengę mokėti už šį vaistą“, – sakė L.Jönssonas.
„Alzheimer's Association“ anksčiau skelbė, kad JAV metinė „Lecanemab“ gydymo kaina siekia 26,5 tūkst. JAV dolerių (22,7 tūkst. eurų).
Prieš kelis metus, kai tik pasirodė žinia apie naujus vaistus nuo Alzheimerio ligos, būtent dėl kainos abejonės reiškė ir Lrytas kalbinti Lietuvos gydytojai.
