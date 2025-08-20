Po ministerijos audito Greitosios medicinos pagalbos tarnyba paruošė veiklos gerinimo planą

GMPT vadovo Donato Paliulionio teigimu, tarnybos parengtas priemonių planas leis pagerinti tarnybos veiklą bei užtikrins greitosios medicinos paslaugų centralizaciją.
„Patvirtintą veikos planą vertinu ne tik kaip tarnybos veiklos gerinimo planą, tačiau ir aiškų lūkestį iš ministerijos tęsti pradėtus GMPT centralizacijos darbus, standartizuojant ne tik medicinines, bet ir administracines funkcijas, didesniu mastu įtraukiant filialus į aktyvų tarnybos kūrimą. Tikiu, kad šis aiškumas padės suderinti įvairių suinteresuotų pusių lūkesčius, kurie paskutiniu metu gerokai išsiskyrė, dėl tolimesnio tarnybos likimo“, – pranešime akcentavo D. Paliulionis.
Jis pažymėjo, kad pagrindiniai darbai šiuo metu yra naujos valdymo struktūros sukūrimas, strateginio veiklos plano artimiausiam penkmečiui paruošimas, vidaus kontrolės priemonių diegimas bei paslaugų kainodaros parengimas.
Iš viso parengtame veiklos plane yra 35 priemonės, apimančios vidaus kontrolę, dokumentų valdymą, finansus, apskaitą, strateginę valdyseną, personalo politiką, rizikų valdymą, teisėkūrą, komunikaciją, viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją, valdymo struktūrą, kaštų-naudos analizes įvairioms veikloms ir pirkimams, mokymus, paslaugų kainodarą, investicijas į darbo sąlygas ir infrastruktūrą, darbo užmokesčio politiką.
Planuojama, kad dalis priemonių bus įgyvendintos dar šiemet, o visas planas – iki 2026 m. trečiojo ketvirčio pabaigos.
GMPT veikos auditas buvo paskelbtas liepos pabaigoje. Jį atlikusi SAM konstatavo, kad tarnyba neatsakingai naudoja turto valdymo lėšas, trūkumų turi vidaus kontrolė ir viešųjų pirkimų veikla bei gyventojams teikiama pavėžėjimo paslauga.
Atsižvelgus į audito metu nustatytus trūkumus, ministerija pateikė tarnybai rekomendacijas.
Naujoji GMP tarnyba oficialiai darbą pradėjo 2023 metų liepos 1 dieną. Įgyvendinus greitosios pagalbos pertvarką, atskirai veikusios 48 GMP įstaigos buvo sujungtos į vieną tarnybą su administracija Kaune. Keturi regioniniai padaliniai – Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose – koordinuoja greitosios medicinos pagalbos stočių veiklą visoje šalyje.