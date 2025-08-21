Sveikatos paslaugoms – 50 milijonų iš rezervo: pasiuntė įspėjimą gydymo įstaigoms

2025 m. balandžio–birželio mėnesiais pacientams visoje Lietuvoje buvo suteikta daugiau paslaugų, nei buvo numatyta gydymo įstaigų ir ligonių kasų sutartyse. Kad būtų galima atsiskaityti už faktiškai suteiktas paslaugas, reikia papildomo finansavimo.
„Norime užtikrinti, kad pacientai laiku gautų reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas, o su gydymo įstaigomis būtų atsiskaityta už jų darbą. Skirdami šias lėšas iš fondo rezervo, reaguojame į paslaugų poreikį ir padedame išlaikyti jų prieinamumą visoje šalyje“, – sako VLK direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva.
Papildomi 50,5 mln. eurų iš fondo rezervo gydymo įstaigoms bus paskirstyti prioritetinėms aktyviojo gydymo paslaugoms (2,1 mln. eurų), slaugos paslaugoms (5,5 mln. eurų), ambulatorinėms paslaugoms (27,2 mln. eurų), medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui (7,9 mln. eurų), brangiesiems tyrimams ir procedūroms ambulatorinėmis sąlygomis (7,7 mln. eurų).
VLK analitikų teigimu, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įplaukų planas šiemet vykdomas ir pirmąjį pusmetį gauta apie 30 mln. eurų viršplaninių pajamų. Prognozuojama, kad metų pabaigoje įplaukos gali viršyti planą 1–2 procentais, arba 50–80 mln. eurų, todėl rezervo lėšų panaudojimas antrą metų ketvirtį suteiktoms viršsutartinėms paslaugoms apmokėti yra finansiškai pagrįstas.
Vis dėlto vertinant šių metų plano vykdymo tendencijas, ženklių viršplaninių pajamų nebeprognozuojama, todėl kitą pusmetį VLK turės mažesnes galimybes apmokėti gydymo įstaigų suteiktas viršsutartines paslaugas.
Įstaigos raginamos atsakingai ir racionaliai organizuoti savo veiklą bei planuoti teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, teikiant pirmenybę pacientams, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Dėl mažėjančių finansinių galimybių sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta tvarka pirmiausiai bus apmokamos sutartis viršijančios prioritetinės, gyventojams reikalingiausios paslaugos.