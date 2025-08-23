Atnaujino receptinių vaistų išrašymo tvarką: štai kas keičiasi

Pagal atnaujintą tvarką, tęsiant gydymą tais pačiais vaistais, naujas receptas galės įsigalioti likus 7, o ne 5 dienoms iki anksčiau paskirtų medikamentų likučio pabaigos. Sveikatos priežiūros specialistas taip pat galės išrašyti receptą su žyma „Esant poreikiui“, kuris galios iki pusės metų.
Tuo metu patys pacientai vaistinėje galės atsiimti tik dalį recepte išrašytų preparatų, jei vaistinė neturės viso nurodyto kiekio. Taip pat – jeigu paciento nuolat vartojami receptiniai vaistai baigsis, tam tikras sąlygas atitinkančius medikamentus vaistininkas galės parduoti ir be galiojančio recepto, atsižvelgdamas į anksčiau išrašytus receptus ir kitus reikalavimus.
Sutrikus išrašytų sudėtinių vaistų tiekimui, jie galės būti išduodami pacientui atskiromis veikliosiomis medžiagomis.
Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas sako, kad atnaujinant receptų rašymo ir vaistų išdavimo tvarką buvo atsisakyta tam tikrų perteklinių ribojimų.
„Įvertinus daugiametę praktiką ir peržiūrėjus visas taisykles, mums pavyko atsisakyti arba sušvelninti tam tikrus ribojimus, kurie atrodo pertekliniai ir sukelia daugiau nepatogumų nei atneša naudos“, – Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pranešime cituojamas viceministras.
Taip pat nuo kitų metų gegužės vaistininkai turės suvesti tam tikrų popierinių receptų duomenis į E. sveikatos sistemą. Šis pakeitimas bus įgyvendinamas etapais iki 2027 metų.