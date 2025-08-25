Donoro organas į Santaros klinikas atskraidintas kariuomenės sraigtasparniu

Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8T pakilo iš 2-ojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune apie 16.25 val., donoro organas kartu su gydytojų komanda buvo atskraidinti į Vilnius universiteto ligoninės Santarų klinikas.
Pasak kariuomenės, po sėkmingai įvykdytos užduoties Karinių oro pajėgų sraigtasparnis toliau tęsia budėjimą.
Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.
donorasKarinės oro pajėgosSantaros klinikos
Rodyti daugiau žymių