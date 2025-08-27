Dėl populiaraus vaisto – šokas: moterys baisisi, kas nutinka žemiau juosmens

„Ozempic vagina“ yra neoficialus terminas, naudojamas apibūdinti tai, ką pastebi danų farmacijos bendrovės „Novo Nordisk“ gaminamą vaistą besileidžiančios moterys.
Prie šio medikamento populiarumo prisidėjo ir įžymybių pavyzdys. Oprah Winfrey, Amy Schumer, Robbie'is Williamsas yra tik keletas iš tų, kurie viešai paskelbė, kad vartojo „Ozempic“, norėdami numesti svorio. Manoma, kad nemažai žvaigždžių slepia, kad naudoja panašias injekcijas.
Europos Sąjungoje „Ozempic“ yra patvirtintas 2 tipo cukriniam diabetui gydyti. Tačiau preparate esantis semaglutidas, kaip pastebėta, prisideda prie svorio mažėjimo. Dar didesnę semaglutido dozę turi „Wegowy“ – vaistas, skirtas nutukimui gydyti.
Anksčiau buvo pranešimų apie „Ozempic veidą“: skelbta, kad šį vaistą vartojusioms įžymybėms įdubo akys ir suglebo veido oda.
Dabar moterys praneša esą pastebėjo dar vieną įtariamą šalutinį poveikį, kuris pavadintas „Ozempic vagina“. Pasak jų, išorinė vulvos dalis atrodo „nukarusi ir pasenusi“ po greito svorio netekimo su GLP-1 vaistų pagalba.
Manoma, kad priežastis yra riebalų ir raumenų masės netekimas šioje srityje. Todėl likusi oda nukara.
Tačiau tokie estetiniai pokyčiai iš esmės yra susiję su greitu svorio netekimu, o ne tiesioginiu vaisto poveikiu, paaiškina „New York Post“. Taigi, nemalonus vaizdas žemiau juosmens nėra oficialiai pripažintas šalutinis „Ozempic“ poveikis.
