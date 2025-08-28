Prasideda pilietinė akcija „Gyvoji Lietuvos ABC“: kviečia jungtis visą visuomenę

Vilniaus universiteto Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas kviečia Lietuvos gyventojus surinkti gausiausią Lietuvos abėcėlę ir taip tapti visą šalį vienijančio koliažo dalimi. Pasak populiacinio biobanko vadovės dr. Giedrės Kvedaravičienės, kartu tai yra kvietimas visai visuomenei susitelkti prasmingam ir labai svarbiam darbui – duoti savo kraujo mėginį vieninteliam šalyje populiaciniam biobankui ir taip prisidėti prie sveikesnės Lietuvos kūrimo.
Norintys prisijungti prie akcijos gyventojai kviečiami susiburti su kolektyvu pasirinktoje vietoje, sustoti į bet kurią lietuviškos abėcėlės raidę ir nusifotografuoti. Iš gautų nuotraukų, surinkus visą abėcėlę, bus surengta paroda, be to, visos nuotraukos dalyvaus konkurse dėl skaitlingiausios ir originaliausios nuotraukos titulo.
Kaip sako Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko direktorė dr. G. Kvedaravičienė, pilietinė akcija „Gyvoji Lietuvos ABC“ turi labai svarbią misiją.
Šių metų kovo pabaigoje veiklą pradėjęs populiacinis biobankas renka ir saugo Lietuvos gyventojų kraujo mėginius, kurie papildys pirmą kartą mūsų istorijoje pradėtą kaupti unikalią mūsų tautos biologinių mėginių kolekciją.
Medicinos srities mokslininkai biobanko sukauptais mėginiais ir kita sveikatos informacija naudojasi tarsi biblioteka. Tai jiems – itin vertinga informacija, kuri gali padėti nustatyti, kodėl lietuviai yra labiau linkę sirgti tam tikromis ligomis, stiprinti sveikatos prevenciją, plėtoti personalizuotą mediciną.
Populiacinio biobanko duomenys, naudojami kartu su sergančių pacientų duomenimis, sėkmingai kaupiamais kituose Lietuvos biobankuose, padeda kurti naujas gydymo priemones kritinėmis ar lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, tirti retų ir genetinių ligų priežastis bei tobulinti šių ligų prevenciją ir valdymą.
„Mes darome tai, ko Lietuvoje iki šiol dar niekada nebuvo daryta – kaupiame ir saugome unikalią mūsų tautos biologinių mėginių kolekciją. Tai yra neįkainojamas dalykas valstybei, ne kažkieno kito, o būtent mūsų, Lietuvos gyventojų, kraujo ir kitų biologinių mėginių saugykla, kuri mokslo ir technologijų pažangos dėka mums atveria didžiules galimybes tobulinti mūsų mediciną ir sveikatos paslaugas.
Tokios kolekcijos surinkimas kartu yra ir mūsų visų bilietas įsitraukti į didelius tarptautinius mokslo tyrimus, kuriuose galime dalyvauti tik turėdami sukaupę pakankamai gausius ir kokybiškus savo sveikatos duomenis“, – pažymi Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko direktorė dr. G. Kvedaravičienė.
Pilietinės akcijos „Gyvoji Lietuvos ABC“ metu gyventojų kraujo mėginius rinks mobiliosios populiacinio biobanko komandos. Kaip ir iki šiol, mėginį populiaciniam biobankui bus galima duoti ir apsilankius VU Medicinos mokslo centre (Žaliųjų Ežerų g. 2, Vilnius) bei biobanko partnerių laboratorijose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.
„Kiekviena raidė abėcėlėje yra labai svarbi ir nepakeičiama. Taip, kaip ir populiaciniam biobankui svarbi visa Lietuva – kiekvienas jos gyventojas. Populiacinio biobanko sėkmė priklausys nuo mūsų visų – kuo daugiau biologinių mėginių sukaupsime, tuo daugiau vertės mūsų medicinos mokslui turėsime.
Šiandien biobanko abėcėlėje trūksta dar labai daug raidžių – Lietuvos gyventojų mėginių. Reikia tik mažo žingsnio, kad tai pakeistume ir turėtume daug naudos ateityje – efektyvesnę ir modernesnę, personalizuotą mediciną“, – populiacinio biobanko kaupiamų duomenų svarbą medicinos pažangai pabrėžia dr. G. Kvedaravičienė, Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko direktorė.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko dalyviais gali tapti visi šalies gyventojai – tiek vaikai nuo gimimo (su abiejų tėvų sutikimu), tiek suaugusieji. Tai pirmasis ir vienintelis populiacinis biobankas Lietuvoje.
Norėdami tapti populiacinio biobanko dalyviais, gyventojai kviečiami užsiregistruoti biobanko tinklalapyje internete ir užpildyti anketą. Įprastai kraujo ėmimo procedūra trunka apie 5–10 min., kurios metu paimama iki 50 ml kraujo – beveik tiek pat, kaip ir darant profilaktinius kraujo tyrimus. Procedūra paprasta ir nesudėtinga, o savo kraujo mėginį biobankui gali duoti bet kuris sveikas asmuo. Kraujo gali duoti ir kontroliuojamas lėtines ligas turintys, bet gerai besijaučiantys gyventojai.
Pasak G. Kvedaravičienės, dalyvavimas populiaciniame biobanke yra kiekvieno gyventojo pilietinė pareiga. Tikimasi, kad rugsėjį startuojanti akcija „Gyvoji Lietuvos ABC“ padės sutelkti ir paskatinti Lietuvos gyventojus tapti populiacinio biobanko dalyviais ir taip prisidėti prie medicinos mokslo pažangos mūsų šalyje.
„Tikimės, kad prie akcijos gausiai jungsis įvairios gyventojų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, įmonių kolektyvai. Kviečiame aktyviai įsitraukti į akciją ir sportininkų komandas, mokytojus su mokiniais, įvairius meno kolektyvus ir kitus visuomenės narius. Tapkite populiacinio biobanko dalyviais – kiekvieno jūsų indėlis yra be galo svarbus“, – teigia populiacinio biobanko vadovė.
Prisijungti prie akcijos „Gyvoji Lietuvos ABC“ norintys gyventojai jau dabar kviečiami burti savo komandą ir registruotis el. paštu biobank@mf.vu.lt. Registruojantis akcijoje prašoma paminėti, kokia organizacija, bendruomenė ar įmonė dalyvauja akcijoje, preliminarų dalyvių skaičių, pasirinktą abėcėlės raidę ir kontaktinį asmenį, su kuriuo susisiekus galima suderinti organizacinius dalyvavimo biobanke klausimus.
Formuojant pasirinktą abėcėlės raidę rekomenduojama sustoti taip, kad žiūrint iš viršaus matytųsi kvadratas, o jame išryškėtų pasirinkta raidė. Tuomet gyvąją raidę reikėtų nufotografuoti iš aukštai (iš pastato, balkono, naudojant droną ar kt.) – žiūrint iš aukštai turėtų aiškiai matytis iš žmonių figūrų ar kitų priemonių sudaryta raidė, o nuotraukas atsiųsti akcijos iniciatoriams – populiaciniam biobankui.
Visi prie akcijos prisijungę gyventojai taip pat kviečiami duoti savo kraujo mėginį populiaciniam biobankui.
Norintieji tapti Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko dalyviais kviečiami registruotis čia: https://biobankas.mf.vu.lt/auth/participant/register/participant
Giedrė KvedaravičienėVilniaus universitetas (VU)Medicinos fakultetas
