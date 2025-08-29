Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

Pagrindiniai pakeitimai:
– Patvirtinta skundo forma. Nuo šiol kiekvienas pacientas, pateikdamas skundą dėl galimai nekokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų ar pažeistų teisių, užpildys nustatytą formą. Ji padės užtikrinti, kad pateikiama visa reikalinga informacija, todėl skundas nebus grąžinamas tikslinti, o nagrinėjimo procesas taps greitesnis ir aiškesnis.
– Aktyvus dalyvavimas ginčo sprendime. Siekiant skatinti pacientų saugos kultūrą ir užtikrinti konstruktyvų ginčų sprendimą, nustatyta prievolė tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros įstaigoms aktyviai dalyvauti nagrinėjant skundus. Jei pacientas nesutiks bendradarbiauti ir ignoruos įstaigos pastangas įgyvendinti Akreditavimo tarnybos rekomendacijas, galutinis sprendimas bus priimamas įvertinus įstaigos veiksmus. Tikslas – bendradarbiavimas ir mažiau beprasmių ginčų.
Akreditavimo tarnybos specialistai siekia supaprastinti skundų sprendimų būdus ir nuolat stebi situaciją, siūlo būtinus pakeitimus. 2024 m. tarnyba, mažindama naštą sveikatos priežiūros įstaigoms ir trumpindama skundų nagrinėjimo laiką keitė tvarką ir organizavo seminarų ciklą pokyčiams pristatyti.
Nauja skundų nagrinėjimo tvarka pateisino lūkesčius – iš 105 gautų skundų per 2025 m. pirmą pusmetį, 60 proc. buvo nukreipta tiesiogiai sveikatos priežiūros įstaigoms ir išspręsta taikiai, bendraujant pacientui su sveikatos priežiūros įstaiga. Šiuo naujuoju pakeitimu siekiama dar sklandesnio skundų nagrinėjimo proceso jo pirminiame etape – pateikiant skundą.
Akreditavimo tarnyba tikisi, kad geranoriškas pacientų, sveikatos priežiūros įstaigų ir Tarnybos bendradarbiavimas padės operatyviau spręsti problemas, užtikrins aukštesnę paslaugų kokybę ir sumažins beprasmių ginčų skaičių.