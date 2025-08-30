Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Gydytojas trijų ligoninių tualetuose įrengė kameras: slapta nufilmavo 460 moterų

2025 m. rugpjūčio 30 d. 10:45
Lrytas.lt
Chirurgas kaltinamas kelerių ligoninių moterų tualetuose įrengęs vaizdo kameras. Manoma, kad per ketverius metus jam pavyko padaryti daugiau nei 4 tūkst. vaizdo įrašų, juose policija atpažino apie 460 moterų.
„Visuose šiuose vaizdo failuose matyti nukentėjusiųjų lytiniai organai ar analinė sritis“, – teigiama dokumentuose, kuriuos bylos tyrėjai perdavė teismui.
Šis nusikaltimas buvo įvykdytas Australijos didmiestyje Melburne.
2021–2025 m. laikotarpiu sulaikytas vyras dirbo 3 šio miesto ligoninėse. Tyrimas parodė, kad visose darbovietėse jis slapta filmavo koleges, praneša Australijos spauda.
28-erių Ryanas Cho įkliuvo liepos pradžioje – Austino ligoninės slaugytoja darbuotojų tualete rado tinklinį maišelį su mobiliuoju telefonu, kuris, jos manymu, buvo įjungtas įrašymo režimu. Moteris apie šį incidentą pranešė įstaigos vadovybei.
Po kelių dienų tualete vėl buvo rastas dar vienas panašus maišelis ir iškart iškviesta policija.
Vėliau pareigūnai areštavo R.Cho ir konfiskavo du mobiliuosius telefonus, nešiojamąjį kompiuterį, kietąjį diską, keletą baltų tinklinių maišelių. Policija teigė, kad vyras atsisakė pasidalinti konfiskuotų prietaisų slaptažodžiais.
Tačiau pareigūnams pavyko peržiūrėti vaizdo medžiagą. Pranešama, kad turinys įtariamojo kompiuteryje buvo sukatologuotas, panašu, įrašai buvo reitinguojami. Pavyzdžiui, vieni įrašai priskirti „aukščiausiai pakopai“, o kiti „antrai pakopai“.
R.Cho, nors ir verčiasi gydytojo praktika Australijoje, yra Singapūro pilietis.
Rugpjūčio 20-ąją įtariamajam pareikšta šūsnis kaltinimų. Tačiau teismas nutarė nelaikyti R.Cho už grotų, motyvuojant tuo, kad vyras nekelia pavojaus visuomenei.
Be to, teisėjas nurodė, kad laisvėje R.Cho galėtų būti suteiktas psichiatrinis gydymas.
Vyras privalo laikytis komendanto valandos, t.y. vakarais būti namie, ir tris kartus per savaitę prisistatyti į policijos nuovadą. Įtariamajam taip pat uždrausta naudotis bet kokiais įrašymo funkciją turinčiais įrenginiais.
Australijaslapta kamera

