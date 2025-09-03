Paskui Giedrių į Žemaitijos miesto ligoninę atvyko būrys jaunų gydytojų: „Žmona juokiasi“

Į tą patį miestą, kuriame augo. Į tą pačią ligoninę, kurią kiti laikė tik pereinamuoju etapu.
„Žmona juokiasi, kad plungiškiai – kitokie. Visi nori bėgti į didmiesčius, o mes – atgal. Kažkada daviau žodį klinikos vadovui, kad praktikuosiu regione, Ir aš labai stengiuosi žodžio nelaužyti“, – sako G.Ramanauskas.
Bet tai nebuvo atsitiktinumas ar romantika. Tai buvo labai sąmoningas sprendimas – kurti stiprią mediciną regione, iš vidaus. Taip G.Ramanausko pasirinkimą aprašo Lietuvos otorinolaringologų draugija, kurios narys yra gydytojas.
Į operacinę – iš sporto salės
Pirmieji metai nebuvo lengvi. Bet stebino viena: pacientai. Jie atrodė paprasti, šilti, dėkingi už dėmesį, ne tik už paslaugą. Ir tai užkabino – tas žmogiškumas, tas ryšys, kurio nepamatuosi nei pasitenkinimo indeksu, nei lovadienių trukme.
Šiandien G.Ramanauskas – vedantysis otorinolaringologas ir pavaduotojas medicinai. Darbo diena prasideda rytiniu pasitarimu, tęsiasi operacijomis, baigiasi strateginiais sprendimais ir komandos reikalais. Viena koja – operacinėje. Kita – ligoninės ateities planuose.
„Meluočiau sakydamas, kad viskas rožėmis klota. Administraciniai darbai daro įtaką tiek klinikiniam darbui, tiek laisvalaikiui. Likę kolegos nudirba didesnį klinikinį darbą nei aš“, – pripažino G.Ramanauskas.
Gydytojas mano, kad paslaugų kokybė regione negali skirtis nuo centrų teikiamų paslaugų. Gali skirtis tik spektras. Moderni įranga: t.y. endokopai, audiometrai, timpanometrai– kasdienė technika.
„Išvardinta įranga šiandien yra turbūt neišvengiamai būtina visiems II lygio kabinetams pagal esamus akreditavimo reikalavimus“, – akcentavo G.Ramanauskas.
Darbas regione – toks pat nenuspėjamas. Gali būti suplanuota diena, o tada... skambutis iš reanimacijos.
Kartą G.Ramanauskas į operacinę atskubėjo tiesiai iš sporto salės – su sportinėmis tamprėmis atliko konikotomiją, nes pacientui grėsė uždusimas, nepavykus intubuoti.
Kitą kartą atliko konikotomiją (procedūrą, kai šią į kakle įpjautą vietą įkišamas vamzdelis ar kitas pralaidus daiktas, kad oras galėtų patekti į plaučius, red. pastaba), dėl liežuvio ir burnos dugno hematomos, po odontologinės procedūros.
„Seniau juokaudavome, kad kiekvienam ANG (ausų, nosies ir gerklės, red. pastaba) gydytojui kartą gyvenime teks atlikti konikotomiją. Man jų jau pasitaikė gerokai daugiau. Pirmoji dar rezidentūros metu“, – aiškino jis.
Ligoninėje – jauni gydytojai
Bet svarbiausias darbas – komandos kūrimas Plungės ligoninėje.
„Dalis kolegų atvyko iš didesnių ligoninių – pavargę nuo krūvio, streso, vidinių konfliktų. Dalis atėjo iškart po baigimo, paskui čia jau dirbančius draugus“, – pasakojo G.Ramanauskas.
„Vienas protingas žmogus sakė: sunkiausia prisikviesti pirmą jauną gydytoją. Vėliau paskui jį ateina kiti“, – pridūrė jis.
Per keletą metų Plungės ligoninėje įvyko kartų kaita – dabar dauguma gydytojų jaunesni nei 40 metų.
Svarbus faktorius – motyvuojantys atlyginimai, kurie dažnai lenkia centrų algas.
Ir vis dėlto – net geriausia komanda neveiktų be žmogiškos atmosferos. „Skyriaus atmosfera 90 proc. priklauso nuo slaugytojų. Ypač nuo vyr. slaugytojos (...) Jei kalbant tik apie ANG kolektyvą – jis per mažas dramoms ir melodramoms“, – juokiasi G.Ramanauskas.
Mobingo? Nėra. Nes bendravimas čia grįstas pagarba, o ne hierarchija.
Vyksta regionų naikinimas
Būdamas pavaduotojas medicinai, G.Ramanauskas mato visos įstaigos funkcionavimą. Ir regionų ateitis jam kelia nerimą.
„Manau, šiuo metu vyksta regionų naikinimas. Nedarant maksimalių pastangų išlikti, neliks jokių chirurginių paslaugų prieinamumo“, – sakė jis.
Todėl su vadovu jau ne vienerius metus dirba strategiškai:
– plečia paslaugų spektrą,
– stiprina RITS,
– didina chirurgijos apimtį,
„Darom viską, kad ligoninė augtų, o ne užsidarytų“, – patikino G.Ramanauskas.
O kai paklausi, kas jam yra didžiausia padėka – atsakymas labai žmogiškas: „Pakartosiu: mums svarbiausia pacientas. O geriausia padėka – viešas teigiamas atsiliepimas.“
G.Ramanauskas nedirba Plungėje, nes taip patogiau – jis čia sąmoningai pasirinko būti. Ir būtent todėl Plungė – ne periferija. O ateitis, kurią įmanoma kurti.
