Stabdo prekybą madingu maisto papildu: nespėja skaičiuoti, kiek žmonių jau apsinuodijo

Tai sustiprina abejones dėl tokios formos nereceptinio preparato saugumo. Gal vaikai galėtų išsimiegoti ir be melatonino?
Kas yra melatoninas?
Melatoninas yra natūralus, žmogaus smegenyse tamsiuoju paros metu gaminamas hormonas. Ūgtelėjęs melatonino kiekis siunčia signalą organizmui, kad metas miegoti, taip pat padeda sureguliuoti miego ir būdravimo režimą, pagerinti miego kokybę ir pailginti jo trukmę.
Pastaraisiais metais visame pasaulyje išpopuliarėjo maisto papildai su melatoninu. Dalis jų – skirti vaikams.
Su gydytojo receptu parduodami melatonino vaistai yra veiksmingi ir gana saugūs vaikams, ypač tiems, kurie turi dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD) arba autizmo spektro sutrikimą. Tokie vaistai dažnai išrašomi nuo nemigos vaikams ir paaugliams, turintiems neurologinės raidos sutrikimų.
Šiems vaikams dažnai sunku užmigti arba vėl grįžti į sapnų karalystę, kai pabunda naktį.
Tiesa, vaikams rekomenduojama mažesnė melatonino dozė, jo priemonių vartojimas neturėtų trukti ilgiau kaip dvejus metus. Melatoninas, regis, nesukelia priklausomybės. Todėl daugeliui šeimų jis atrodo kaip geras pasirinkimas.
Kodėl vaikai apsinuodija?
Daugelyje šalių, įskaitant Australiją, melatonino gaminiai priskiriami farmacijos produktams, jų įsigyti galima tik su gydytojo receptu.
Tačiau dažnai produktai su melatoninu atsiduria maisto papildų kategorijoje ir yra parduodami vaistinėje kaip natūrali ir saugi priemonė. Kaip žinia, maisto papildai kontroliuojami daug mažiau nei vaistai.
Pastebėta, kad Australijoje tėvai guminukus su melatoninu įsigyja internetu. Tada jiems nereikia gydytojo recepto, tokie maisto papildai dažniausiai siunčiami iš JAV.
Tačiau aiškėja, kad tokia praktika gali būti pavojinga. Melatonino kiekis maisto papilduose gali neatitikti to, kas nurodyta etikėteje. Pasitaiko, kad melatonino ten beveik nėra, o kartais jo kiekis 4 kartus viršija tai, kas nurodyta ant pakuotės.
Kai kuriuose produktuose taip pat buvo serotonino, o tai kelia nerimą, nes jis gali sąveikauti su melatoninu ir paveikti vaiko nuotaiką.
Be to, atlikta nedaug tyrimų apie ilgalaikį melatonino vartojimo poveikį arba kokia yra saugi jo dozė. Todėl kyla susirūpinimas dėl perdozavimo rizikos.
Perdozavimo simptomai yra stiprus pykinimas, mieguistumas ir migrena. Tačiau požymiai priklauso nuo vaiko amžiaus.
JAV buvo mirčių ir apsilankymų ligoninėse atvejų, kurie siejami su melatonino turinčių guminuku vartojimu. Fiksuoti 7 vaikų mirties atvejai, kai buvo įtariamas, bet nepatvirtintas ryšys su guminukais.
Australijoje taip pat daugėja skambučių į apsinuodijimų pagalbos liniją, kai įtariamas guminukų su melatoninu perdozavimas.
Parengta pagal „Science Alert“ inf.
melatoninasaktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD)Maisto papildai
Rodyti daugiau žymių